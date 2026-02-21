Pianeta Milan
Milan Primavera, Scotti: “La squadra è tutta titolare. Essere capitano? Un onore per me”

Quest'oggi il Milan Primavera ha affrontato in casa il Napoli vincendo 2-1 grazie alla doppietta di Scotti: le parole del giovane capitano rossonero
Alessia Scataglini
Quest'oggi il Milan Primavera ha affrontato in casa il Napoli e il risultato è stato assolutamente positivo: 2-1 grazie ad una bellissima doppietta di Filippo Scotti, giovane capitano classe 2006. Al termine del match, il giovane rossonero ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla prestazione, per poi spostarsi a parlare del suo ruolo da capitano. Ecco, di' seguito, le sue parole:

Sugli infortuni e sulla partita di oggi: "Ci sono stati tanti infortuni, ci mancavano anche alcuni giocatori perché erano squalificati, ma questo fa capire che la squadra è tutta titolare, non ci sono 11 titolari. Come l'ha riconosciuto il mister, siamo tutti essenziali per questa squadra e infatti oggi si sono vestiti dati tre punti.

Su com’é essere capitano di una squadra come il Milan: "E' stupendo, innanzitutto essere capitano del Milan è un onore, poi essere capitano di una squadra del genere con un mister così e dei ragazzi maturi, nonostante l'età, è favoloso."

