Quest'oggi il Milan Primavera ha affrontato in casa il Napoli e il risultato è stato assolutamente positivo: 2-1 grazie ad una bellissima doppietta di Filippo Scotti , giovane capitano classe 2006. Al termine del match, il giovane rossonero ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla prestazione, per poi spostarsi a parlare del suo ruolo da capitano. Ecco, di' seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Scotti

Sugli infortuni e sulla partita di oggi: "Ci sono stati tanti infortuni, ci mancavano anche alcuni giocatori perché erano squalificati, ma questo fa capire che la squadra è tutta titolare, non ci sono 11 titolari. Come l'ha riconosciuto il mister, siamo tutti essenziali per questa squadra e infatti oggi si sono vestiti dati tre punti.