"Un gol con la maglia del mio Milan su assist di Leao. Non sarebbe male... ". L'attaccante del Bruges Nicolò Tresoldi parla così nella sua intervista al magazine de 'La Gazzetta dello Sport' 'SportWeek'. La punta ha parlato anche dei rossoneri e in particolare di Leao : "L’ho incontrato una volta a San Siro. Sono tifoso milanista, mi ha fatto un sacco piacere . È stato bello e inaspettato".

Tresoldi ha più volte parlato del suo sogno di giocare al Milan e lo ribadisce ancora: "È il sogno che mi spinge a lavorare duramente tutti i giorni. Qui al Bruges mi trovo molto bene, e so anche che la strada davanti è ancora lunga. Però il sogno di giocare nel Milan è qui, dentro la testa. Ci penso ogni mattina non appena mi sveglio". Primo idolo? Ovviamente un ex attaccante del Milan: "Pippo Inzaghi. Tempo fa contavo i gol come lui, avevo una nota sul telefono dove mi segnavo tutto. Valevano anche quelli in allenamento. Poi però ho mollato altrimenti mi sarebbe esploso il cervello".