"Meritavo più tempo. Mi dispiace non averne avuto". Queste le parole dell'allenatore del Lione Paulo Fonseca sulla sua avventura sulla panchina del Milan: "Mi avevano chiesto di cambiare lo stile di gioco ma non è facile quando la squadra è abituata a giocare in un altro modo da anni". L’allenatore portoghese ha poi continuato: "Abbiamo giocato alcune partite stupende. È vero, serviva più continuità, ma portare certe cambiamenti in Italia è veramente complicato", estratto dalla lunga intervista a 'The Athletic'.
Fonseca: “Milan? Meritavo più tempo. Ecco cosa mi avevano chiesto. Mi dispiace …”
L'ex allenatore del Milan (oggi al Lione) Paulo Fonseca ha parlato della sua avventura in rossonero. Le sue parole dell'estratto da 'The Athletic'
Di lui ha parlato bene l'ex talento del Milan Liberali(ora al Catanzaro): "Il Milan mi ha dato tanto sia dal punto di vista calcistico che umano. Il mister Fonseca mi ha aiutato tanto". Con il Diavolo si ricorda soprattutto la bellissima vittoria in Champions League in casa del Real Madrid (1-3) e in generale l'ottimo cammino in Europa, sperperato poi da Sergio Conceicao contro Dinamo Zagabria e Feyenoord. Con il Milan però un feeling mai nato.
