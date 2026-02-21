"Meritavo più tempo. Mi dispiace non averne avuto". Queste le parole dell'allenatore del Lione Paulo Fonseca sulla sua avventura sulla panchina del Milan: "Mi avevano chiesto di cambiare lo stile di gioco ma non è facile quando la squadra è abituata a giocare in un altro modo da anni". L’allenatore portoghese ha poi continuato: "Abbiamo giocato alcune partite stupende. È vero, serviva più continuità, ma portare certe cambiamenti in Italia è veramente complicato", estratto dalla lunga intervista a 'The Athletic'.