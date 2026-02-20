Paolo Berlusconi svela: 'Milan? Lo acquistammo senza leggere il bilancio'

Nel giorno in cui si ricorda l'arrivo di Silvio Berlusconi al Milan 40 anni fa - 20 febbraio 1986 - anche il fratello Paolo si unisce alla schiera di voci che oggi hanno omaggiato l'ex presidente rossonero . In un'intervista rilasciata al 'Corriere dello Sport', il fratello ha voluto ripercorrere l'epoca d'oro rossonera nata con Silvio al comando. Ecco, di seguito, alcune delle sue dichiarazioni.

Paolo Berlusconi parla del Milan di Silvio

Sui suoi ricordi del 20 febbraio 1986: «Ricordo la mia opposizione al progetto, all’acquisto del Milan. Mi dicevo: 'E se poi cominciamo a perdere?' È una battuta, naturalmente. La verità è che per la prima volta provavamo ad acquisire una società senza aver letto il bilancio e soprattutto senza conoscere quale fosse la reale condizione economico-finanziaria del club».