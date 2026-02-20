Confalonieri: 'La cavalcata trionfale del Milan solo con Berlusconi'

Fedele Confalonieri ricorda l'amico di una vita Silvio Berlusconi in un'intervista al 'CorSport'. Oggi sono 40 anni dall'entrata nel Milan
Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola presenta un'intervista a Fedele Confalonieri, attuale Presidente di 'Mediaset' e amico di una vita di Silvio Berlusconi. Il motivo è semplice. Esattamente 40 anni fa, il Milan passava da Giussy Farina al Cavaliere. Da quel giorno tantissimi trionfi e successi in un epoca che i tifosi rossoneri ricordano con malinconia e orgoglio. Di seguito le sue parole sull'inizio dell'avventura rossonera.
Confalonieri, le parole sul Milan di Berlusconi
Sugli inizi dell'avventura e su come è andata poi, con tanti successi: «All’inizio, parlo dei primi mesi dopo l’ingresso nel club, tutti noi abbiamo cominciato a sognare il raggiungimento di grandi traguardi ma nessuno si sarebbe spinto a immaginare la cavalcata trionfale durata 30 lunghissimi anni passando da un allenatore vincente, Arrigo Sacchi, a un altro, altrettanto vincente come Fabio Capello, ottenendo con Carlo Ancelotti che è stato prima calciatore e poi allenatore per otto lunghi anni, gli stessi trionfi dei suoi predecessori».