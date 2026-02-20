Confalonieri: 'La cavalcata trionfale del Milan solo con Berlusconi'

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola presenta un'intervista a Fedele Confalonieri , attuale Presidente di 'Mediaset' e amico di una vita di Silvio Berlusconi . Il motivo è semplice. Esattamente 40 anni fa, il Milan passava da Giussy Farina al Cavaliere . Da quel giorno tantissimi trionfi e successi in un epoca che i tifosi rossoneri ricordano con malinconia e orgoglio. Di seguito le sue parole sull'inizio dell'avventura rossonera.

Confalonieri, le parole sul Milan di Berlusconi

Sugli inizi dell'avventura e su come è andata poi, con tanti successi: «All’inizio, parlo dei primi mesi dopo l’ingresso nel club, tutti noi abbiamo cominciato a sognare il raggiungimento di grandi traguardi ma nessuno si sarebbe spinto a immaginare la cavalcata trionfale durata 30 lunghissimi anni passando da un allenatore vincente, Arrigo Sacchi, a un altro, altrettanto vincente come Fabio Capello, ottenendo con Carlo Ancelotti che è stato prima calciatore e poi allenatore per otto lunghi anni, gli stessi trionfi dei suoi predecessori».