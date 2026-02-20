Milan, il ricordo dell'epoca Berlusconi. Si complica un obiettivo di mercato

Nella giornata di oggi, venerdì 20 febbraio 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Non potrebbe essere altrimenti vista la lotta Scudetto nel vivo e il prossimo impegno dei rossoneri col Parma. Non solo, perché oggi sono esattamente 40 anni dal passaggio del Milan nelle mani di Silvio Berlusconi. Tante le parole dei protagonisti del passato per questa ricorrenza. Anche il mercato con una novità su un nome uscito nei giorni scorsi. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA