Milan, il ricordo dell'epoca Berlusconi. Si complica un obiettivo di mercato

Nella giornata di oggi, venerdì 20 febbraio 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Non potrebbe essere altrimenti vista la lotta Scudetto nel vivo e il prossimo impegno dei rossoneri col Parma. Non solo, perché oggi sono esattamente 40 anni dal passaggio del Milan nelle mani di Silvio Berlusconi. Tante le parole dei protagonisti del passato per questa ricorrenza. Anche il mercato con una novità su un nome uscito nei giorni scorsi. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, 40 anni fa una giornata storica per il club. Il recupero di Pavlovic. Mercato, salta un obiettivo?
ULTIME MILAN NEWS
Milan, 40 anni fa una giornata storica per il club. Il recupero di Pavlovic. Mercato, salta un obiettivo?
Le top news della giornata di oggi, 20 febbraio 2026, del Milan di Massimiliano Allegri: il ricordo dell'epoca di Berlusconi, le condizioni di Pavlovic e il mercato
© RIPRODUZIONE RISERVATA