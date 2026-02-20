Braida: 'Il più grande fuoriclasse al Milan? Forse Van Basten ...'

Pianeta Milan
Milan, Braida: “Il più grande fuoriclasse in rossonero? Forse Van Basten, ma come si fa a scegliere…”

Ariedo Braida, ex dirigente rossonero, ha parlato al 'CorSera' in occasione dell'anniversario dell'acquisto del Milan da parte di Berlusconi. In particolare, Braida si è espresso su chi fosse il più grande fuoriclasse della storia del Diavolo
A quarant'anni di distanza da quel 20 febbraio 1986, giorno in cui il Milan venne rilevato da Silvio Berlusconi, si torna a rivivere una delle pagine più iconiche della storia rossonera. A raccontare quell'epoca irripetibile è Ariedo Braida, dirigente del Milan dei grandi trionfi, che in una lunga intervista al 'Corriere della Sera' ha ripercorso quegli anni straordinari.

In particolare, l'ex dirigente rossonero è tornato sui tanti campioni che sono passati dal Milan. Alla domanda su quale fosse il più grande di tutti, Braida si è trovato in difficoltà, ma alla fine ha dato una risposta che probabilmente mette d'accordo diversi tifosi del Diavolo. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul più grande fuoriclasse di quel Milan: "In quegli anni, quando abbiamo iniziato, Maradona dominava le scene. Ma noi abbiamo potuto esibire campioni che hanno fatto la storia. Come si fa a scegliere fra Baresi, Maldini, Gullit, Kakà, Shevchenko? Farei un torto a qualcuno. Forse per come è finita prematuramente la sua carriera, direi Marco Van Basten, il simbolo dell’estetica, dell’eleganza".

