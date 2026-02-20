Braida: 'Il più grande fuoriclasse al Milan? Forse Van Basten ...'

Ariedo Braida, ex dirigente rossonero, ha parlato al 'CorSera' in occasione dell'anniversario dell'acquisto del Milan da parte di Berlusconi. In particolare, Braida si è espresso su chi fosse il più grande fuoriclasse della storia del Diavolo

A quarant'anni di distanza da quel 20 febbraio 1986 , giorno in cui il Milan venne rilevato da Silvio Berlusconi , si torna a rivivere una delle pagine più iconiche della storia rossonera. A raccontare quell'epoca irripetibile è Ariedo Braida , dirigente del Milan dei grandi trionfi, che in una lunga intervista al 'Corriere della Sera' ha ripercorso quegli anni straordinari.

Milan, le parole di Ariedo Braida

In particolare, l'ex dirigente rossonero è tornato sui tanti campioni che sono passati dal Milan. Alla domanda su quale fosse il più grande di tutti, Braida si è trovato in difficoltà, ma alla fine ha dato una risposta che probabilmente mette d'accordo diversi tifosi del Diavolo. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.