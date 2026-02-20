Braida: 'Ricordo più bello al Milan? La coppa dei campioni con la Steaua'

Pianeta Milan
Braida: “Avevo il Milan nel destino. Il ricordo più bello la vittoria della coppa dei campioni a Barcellona”

Ariedo Braida, ex dirigente rossonero, ha parlato al 'CorSera' in occasione dell'anniversario dell'acquisto del Milan da parte di Berlusconi. In particolare, si è soffermato sul suo ricordo più bello vissuto con i colori rossoneri
A quarant'anni di distanza da quel 20 febbraio 1986, giorno in cui il Milan venne rilevato da Silvio Berlusconi, si torna a rivivere una delle pagine più iconiche della storia rossonera con una figura cruciale dell'epoca d'oro rossonero. Parliamo di Ariedo Braida, dirigente del Milan dei grandi trionfi, che in una lunga intervista al 'Corriere della Sera' ha ripercorso quegli anni straordinari. Di seguito le dichiarazioni sul suo rapporto d'amore col Milan.

Ariedo Braida, le parole d'amore al Milan

Sul ricordo più bello: "Il pullman a Barcellona dopo aver vinto la prima Coppa dei Campioni contro la Steaua. Quello fu un punto di arrivo, per aver conquistato un trofeo così prestigioso ma anche di partenza per come abbiamo sviluppato poi il progetto".

Sulla sua vita al Milan: "Lo avevo nel destino. Non tutti sanno che già nel 1962 a Sesto San Giovanni feci un provino per il club, ma per una serie di ragioni anche logistiche firmai per l’Udinese. E poi Nereo Rocco mi portò in tournée con il Milan negli Stati Uniti. Sono orgoglioso di essere un milanista".

