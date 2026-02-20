Braida: 'Ricordo più bello al Milan? La coppa dei campioni con la Steaua'

LEGGI ANCHE : Il Milan ritrova i suoi fuoriclasse: con Leao e Pulisic al top la rimonta Scudetto è possibile

Sulla sua vita al Milan: "Lo avevo nel destino. Non tutti sanno che già nel 1962 a Sesto San Giovanni feci un provino per il club, ma per una serie di ragioni anche logistiche firmai per l’Udinese. E poi Nereo Rocco mi portò in tournée con il Milan negli Stati Uniti. Sono orgoglioso di essere un milanista".