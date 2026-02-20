Braida: 'Ricordo più bello al Milan? La coppa dei campioni con la Steaua'

Ariedo Braida, ex dirigente rossonero, ha parlato al 'CorSera' in occasione dell'anniversario dell'acquisto del Milan da parte di Berlusconi. In particolare, si è soffermato sul suo ricordo più bello vissuto con i colori rossoneri
A quarant'anni di distanza da quel 20 febbraio 1986, giorno in cui il Milan venne rilevato da Silvio Berlusconi, si torna a rivivere una delle pagine più iconiche della storia rossonera con una figura cruciale dell'epoca d'oro rossonero. Parliamo di Ariedo Braida, dirigente del Milan dei grandi trionfi, che in una lunga intervista al 'Corriere della Sera' ha ripercorso quegli anni straordinari. Di seguito le dichiarazioni sul suo rapporto d'amore col Milan.
Ariedo Braida, le parole d'amore al Milan
Sul ricordo più bello: "Il pullman a Barcellona dopo aver vinto la prima Coppa dei Campioni contro la Steaua. Quello fu un punto di arrivo, per aver conquistato un trofeo così prestigioso ma anche di partenza per come abbiamo sviluppato poi il progetto".