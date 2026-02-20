Galliani: 'Berlusconi soffiò Donadoni alla Juve. Fu un segnale forte'

Pianeta Milan
Milan, Galliani racconta: “Soffiare Donadoni alla Juventus fu un segnale forte lanciato da Berlusconi”

In occasione dell’anniversario dell’acquisto del Milan da parte di Silvio Berlusconi, Galliani è stato intervistato dal 'Corriere della Sera'. In particolare, l'ex ad rossonero ha svelato la prima mossa 'dirompente' di Berlusconi in rossonero
Quarant'anni fa il Milan cambiava proprietà, passando dalle mani di Giussy Farina a quelle di Silvio Berlusconi. Il 20 febbraio 1986 rappresenta uno snodo fondamentale nella storia rossonera e dell'intero calcio italiano. Per celebrare l'anniversario, il 'Corriere della Sera' ha raccolto le parole del dirigente che ha condiviso con Berlusconi l'intera avventura milanista, dall'inizio alla fine: Adriano Galliani. Di seguito uno dei passaggi più significativi dell'intervista.

Galliani racconta il primo colpo del Milan di Berlusconi

Sulla prima mossa 'dirompente' del Milan di Berlusconi: «All’epoca il campionato era dominato da due squadre, la Juventus di Michel Platini e il Napoli di Diego Armando Maradona. Berlusconi voleva dare un segnale forte al suo ingresso nel mondo del calcio e quando mi ha chiesto un consiglio ho risposto “dobbiamo comprare il miglior giovane dell’Atalanta, Roberto Donadoni, soffiandolo alla Juve”».

Adriano Galliani ha poi continuato: «La vigilia di Pasqua del 1986 io e il Presidente andiamo a Bergamo a vedere una gara dell’Under 21 e incontriamo il Presidente Cesare Bortolotti. A Pasquetta viene ospitato a cena ad Arcore e viene convinto per la prima volta in assoluto a spezzare l’asse di ferro che l’Atalanta aveva con la Juve. Con quel colpo dimostriamo che al tavolo ci siamo anche noi».

