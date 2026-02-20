Galliani: 'Berlusconi ha seguito il Milan anche dopo la vendita. Su Allegri...'

Pianeta Milan
Galliani svela: “Berlusconi ha seguito il Milan anche dopo la vendita. Dava suggerimenti tecnici a Pioli”

In occasione della ricorrenza dell'acquisto del Milan da parte di Silvio Berlusconi, Galliani è stato intervistato dal 'Corriere della Sera". L'ex ad rossonero ha svelato un particolare retroscena tra il 'Cavaliere' e Pioli. E su Allegri ...
Redazione

Esattamente 40 anni fa, il Milan passava da Giussy Farina a Silvio Berlusconi. Il 20 febbraio 1986 è una data rimasta scolpita nella storia del club rossonero e nel calcio in generale. In occasione della ricorrenza, il 'Corriere della Sera' ha intervistato lo storico dirigente rossonero che ha accompagno Berlusconi dal primo all'ultimo giorno nel Milan. Parliamo, ovviamente, di Adriano Galliani.

Galliani rivela alcuni aneddoti sul passato recente con Berlusconi

—  

In particolare, l'ex amministratore delegato rossonero ha parlato dell'ultima fase del Milan, quando non era più di Berlusconi. Nonostante questo, il 'Cavaliere' si interessava sempre della sua squadra del cuore come un vero tifoso. Inoltre, Galliani ha parlato anche di un particolare retroscena legato a Massimiliano Allegri, attuale tecnico del Milan tornato dopo la prima esperienza con Berlusconi Presidente e Galliani in dirigenza. Ecco, di seguito, le sue parole.

Su Berlusconi che ha seguito il Milan anche dopo la vendita: «Quando c’era Stefano Pioli, mi chiedeva di chiamarlo. Poi glielo passavo e lui gli contestava la costruzione dal basso e gli dava suggerimenti tecnici».

Su Massimiliano Allegri e se piaceva al Presidente: «L’ho portato ad Arcore nel 2010 il giorno della finale di Champions dell’Inter. Dopo 5’ era l’allenatore del Milan».

Infine, sul suo tifo per Allegri: «Di più, abbiamo passato insieme la sera di San Valentino. Le basta?».

