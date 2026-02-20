Galliani: 'Berlusconi ha seguito il Milan anche dopo la vendita. Su Allegri...'

In occasione della ricorrenza dell'acquisto del Milan da parte di Silvio Berlusconi, Galliani è stato intervistato dal 'Corriere della Sera". L'ex ad rossonero ha svelato un particolare retroscena tra il 'Cavaliere' e Pioli. E su Allegri ...

Redazione 20 febbraio 2026 (modifica il 20 febbraio 2026 | 18:02)

Esattamente 40 anni fa, il Milan passava da Giussy Farina a Silvio Berlusconi. Il 20 febbraio 1986 è una data rimasta scolpita nella storia del club rossonero e nel calcio in generale. In occasione della ricorrenza, il 'Corriere della Sera' ha intervistato lo storico dirigente rossonero che ha accompagno Berlusconi dal primo all'ultimo giorno nel Milan. Parliamo, ovviamente, di Adriano Galliani.