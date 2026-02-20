Galliani: 'Berlusconi ha seguito il Milan anche dopo la vendita. Su Allegri...'

Su Berlusconi che ha seguito il Milan anche dopo la vendita: «Quando c’era Stefano Pioli, mi chiedeva di chiamarlo. Poi glielo passavo e lui gli contestava la costruzione dal basso e gli dava suggerimenti tecnici».
Su Massimiliano Allegri e se piaceva al Presidente: «L’ho portato ad Arcore nel 2010 il giorno della finale di Champions dell’Inter. Dopo 5’ era l’allenatore del Milan».
LEGGI ANCHE: Gerard Martin accostato al Milan, la sua risposta: “Sono felice qui, non ho intenzione di andare via”
Infine, sul suo tifo per Allegri: «Di più, abbiamo passato insieme la sera di San Valentino. Le basta?».
© RIPRODUZIONE RISERVATA