Leonardo Bonucci, ex difensore di Milan, Juventus e della Nazionale Italiana, ad oggi uno dei collaboratori di Gennaro Gattuso in Nazionale, è stato intervistato dai microfoni di 'Cronache di Spogliatoio'. L'ex difensore azzurro ha voluto parlare di alcuni allenatore, soffermandosi in particolare su Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan, le parole di Bonucci—
Le parole di Leonardo Bonucci su Massimiliano Allegri, suo ex allenatore alla Juventus: «Ho avuto la fortuna di essere stato allenato da allenatori importanti e ognuno mi ha lasciato qualcosa. Nelle intuizioni credo che Allegri sia stato il più grande. Nelle caratteristiche del giocatore e nel metterlo nelle condizioni migliori ha fatto scelte che sembravano assurde e poi hanno portato risultati. Nella tattica in generale quello che mi ha dato di più è stato Conte. Quando è arrivato con noi è partito da un 4-2-4, è passato al 4-3-3, al 3-5-2 e sapevamo a occhi chiusi sempre cosa fare».
