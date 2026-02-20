Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Ex Milan, Bonucci: “Allegri top nelle intuizioni e nel mettere i calciatori nelle condizioni migliori”

INTERVISTE

Ex Milan, Bonucci: “Allegri top nelle intuizioni e nel mettere i calciatori nelle condizioni migliori”

Ex Milan, Bonucci: 'Allegri top nelle intuizioni e nel mettere i calciatori nelle condizioni migliori'
Leonardo Bonucci, ex giocatore del Milan, ha voluto spendere lacune parole su Massimiliano Allegri, suo ex allenatore alla Juventus
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Leonardo Bonucci, ex difensore di Milan, Juventus e della Nazionale Italiana, ad oggi uno dei collaboratori di Gennaro Gattuso in Nazionale, è stato intervistato  dai microfoni di 'Cronache di Spogliatoio'. L'ex difensore azzurro ha voluto parlare di alcuni allenatore, soffermandosi in particolare su Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Bonucci

—  

LEGGI ANCHE: Il Milan tra passato e presente: il ricordo di Berlusconi, tutta la carica di Leao

Le parole di Leonardo Bonucci su Massimiliano Allegri, suo ex allenatore alla Juventus: «Ho avuto la fortuna di essere stato allenato da allenatori importanti e ognuno mi ha lasciato qualcosa. Nelle intuizioni credo che Allegri sia stato il più grande. Nelle caratteristiche del giocatore e nel metterlo nelle condizioni migliori ha fatto scelte che sembravano assurde e poi hanno portato risultati. Nella tattica in generale quello che mi ha dato di più è stato Conte. Quando è arrivato con noi è partito da un 4-2-4, è passato al 4-3-3, al 3-5-2 e sapevamo a occhi chiusi sempre cosa fare».

Leggi anche
Milan, Leao: “Pulisic è un grande giocatore. In campo dà sempre la sensazione che possa...
Milan, Leao confessa: “All’inizio non è stato facile, i tifosi vogliono sempre il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA