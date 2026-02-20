Milan, Leao su Pulisic: 'Ora ci conosciamo meglio anche in campo'

Rafael Leao, attaccante del Milan classe 1999, parla del suo rapporto con Christian Pulisic in un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di 'CBS Sports'
Rafael Leao sta vivendo un'annata di assestamento al Milan, caratterizzata da un cambio di ruolo e frequenti problemi di pubalgia. Nella stagione in corso, l'attaccante portoghese, ha raccolto un bottino di 9 gol e 2 assist in 20 presenze tra tutte le competizioni. Il Numero 10 rossonero è reduce dal gol nell'ultimo turno di campionato contro il Como: un bel tocco sotto sulla pennellata di Jashari.
Milan, Leao parla del suo rapporto con Pulisic
—
Durante un'intervista esclusiva concessa ai microfoni di CBS Sports,Rafael Leao ha parlato del suo rapporto con Christian Pulisic. Il portoghese ha speso parole di stima e rispetto nei confronti del compagno di squadra. Un bel momento per tutto il popolo rossonero. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.