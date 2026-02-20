Leao: 'Quando giochi al Milan i tifosi vogliono sempre il massimo'

Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan classe 1999, racconta le difficoltà vissute al suo arrivo al Milan in un'intervista esclusiva a 'CBS Sports'
Rafael Leao è uno dei punti di riferimento del Milan da diversi anni. Nell'ultimo turno di campionato, contro il Como di Cesc Fabregas, ha realizzato il gol del pareggio, concludendo in rete con un tocco sotto su un bel lancio di Ardon Jashari. Nella stagione 2021/22 ha vinto il premio come miglior giocatore del campionato dopo una stagione da 11 gol e 10 assist conclusa con la vittoria dello Scudetto.
Milan, le parole di Rafael Leao
La sua avventura al Milan non è stata sempre facile. In un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di CBS Sports, l'attaccante portoghese ha parlato delle difficoltà vissute nel suo primo periodo in rossonero. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole nell'ultima puntata di Kickin' it.