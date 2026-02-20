Salvini: 'Derby? Mi approccio con la dovuta scaramanzia. Mi aspetto...'

Sul derby in arrivo a marzo: "È il giorno primo del mio compleanno e, ahimè, del compleanno dell’Inter. I miei genitori mi hanno messo al mondo il 9 marzo, quando nasce anche l’Inter. Comunque, come ad ogni derby mi approccio con la dovuta scaramanzia, rassegnato ad una chiara, netta, evidente attesa vittoria dell’Inter".
Infine sul c.t. della Nazionale Gennaro Gattuso e sul rapporto tra i due: "Sì, mi piace. È tosto… Sono un passionale come lui. Detto questo, se non mettiamo un limite al numero di stranieri in campo, non solo in Serie A ma anche in Serie B e Serie C poi in Nazionale ovviamente hai quello che hai. Va ripensato il mondo del calcio, va rifondato e secondo me il coinvolgimento degli appassionati veri, perché il calcio sono i tifosi. Al di là del business, il nuovo stadio, i fondi americani… Il calcio è dei tifosi. Secondo me coinvolgere linfa nuova fa bene anche alla nazionale. Detto questo, forza Gattuso e forza Milan".
