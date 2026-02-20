Salvini: 'Derby? Mi approccio con la dovuta scaramanzia. Mi aspetto...'

Il derby di Milano si avvicina e potrebbe essere decisivo per la corsa Scudetto . A proposito della stracittadina e dei principali temi d'attualità sportivi si è espresso ai microfoni di 'TeleLombardia' Matteo Salvini , noto tifoso del Milan . Ecco, di seguito, le parole dell'attuale vicepresidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le parole di Matteo Salvini

Sui Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026: "Aver costruito queste Olimpiadi in 4 anni… Anzi, più anni di lavoro perché le abbiamo conquistate nel 2019. Aver contribuito a portare del mondo un’immagine di Milano bella, efficiente, moderna e pulita mi riempie di orgoglio. Vedere come tifano gli appassionati di hockey, di pattinaggio di velocità, che non insultano l’avversario, che applaudono chiunque, che non festeggiano le sconfitte degli altri ti fa capire che nel mondo del calcio c’è qualcosina che non va, anche guardando le cronache… VAR, simulazioni, polemiche. Però, io sono nato e cresciuto a San Siro, secondo anello blu, e quindi questo te lo porti dietro. Stiamo lavorando per portare gli appassionati, i tifosi a contare di più, anche nella gestione delle squadre di calcio. C’è questa proposta di legge della Lega, in commissione in Senato per coinvolgere i tifosi. Ovviamente i tifosi perbene, non i delinquenti e i teppisti, nella gestione delle squadre di calcio come succede all’estero, per aprire le porte di società che spesso sono chiuse. E poi speriamo, ci stiamo avvicinando al Derby, quindi…".