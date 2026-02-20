Sfida Scudetto Inter-Milan, Vernazza: 'Allegri non ha alternative, deve ...'

Pianeta Milan
Scudetto tra Inter e Milan, Vernazza: “Allegri non ha alternative, deve fare 6 punti nelle prossime due”

Sebastiano Vernazza, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' ha analizzato la sfida Scudetto tra Inter e Milan
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola presenta un lungo articolo firmato Sebastiano Vernazza sulla sfida Scudetto tra Inter e Milan. Dopo il pareggio casalingo con il Como, i rossoneri si trovano a sette punti di distanza dall'Inter capolista. Ma nelle prossime settimane tutto può cambiare.

Inter, il fattore calendario e l'infortunio di Lautaro Martinez

Come ricorda la penna della 'Rosea', l'Inter avrà un calendario prima del derby ricco di impegni. Martedì prossimo ci sarà il ritorno del playoff di Champions League con il Bodo Glimt, che vale diversi milioni di euro e prima della stracittadina ci sarà la semifinale d'andata di Coppa Italia contro il Como di Cesc Fabregas. In mezzo anche le due sfide di Serie A contro Lecce e Genoa. Vernazza scrive: "Cristian Chivu è stretto tra l'esigenza di tentare il ribaltone contro il Bodo - ballano circa 15 milioni, incluso l'incasso casalingo degli eventuali ottavi - e la necessità fare sei punti in campionato per tenere lontano il Milan".

Anche l'infortunio del capitano nerazzurro preoccupa Cristian Chivu in un periodo così delicato. In giornata è arrivato l'esito degli esami, che non ha evidenziato la presenza di alcuna lesione. Ma il derby rimane a rischio. Perdere il proprio faro e il miglior realizzatore stagionale potrebbe pesare in queste gare.

Milan, devi crederci: ecco perché

"Allegri non ha alternativa, deve fare il pieno nelle prossime due gare per presentarsi al derby come minimo a meno sette. Se poi Lecce o Genoa o tutte e due, difficile, ma non si sa mai, fermeranno o rallenteranno la capolista, il derby si trasformerà quasi in uno spareggio. Se il meno sette rimarrà tale, il Diavolo attraverso il derby avrà la possibilità di risalire a meno quattro, con dieci giornate da giocare. A quel punto potrebbe succedere di tutto, lo scudetto ritornerebbe contendibile". Così Vernazza sui rossoneri.

Prima di guardare all'Inter e ai suoi risultati, i rossoneri dovranno quindi essere bravi a battere due squadre che nel girono d'andata hanno dato filo da torcere. Col Parma è finita 2-2, mentre la Cremonese è stata l'unica squadra capace di battere il Milan di Massimiliano Allegri. Una volta raggiunti i sei punti, i rossoneri potranno interessarsi ai risultati dei rivali. Molto potrà cambiare, i rossoneri devono crederci perché nulla è ancora deciso.

