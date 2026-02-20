Sfida Scudetto Inter-Milan, Vernazza: 'Allegri non ha alternative, deve ...'

Gerard Martin accostato al Milan, la sua risposta: “Sono felice qui, non ho intenzione di andare via”
Anche l'infortunio del capitano nerazzurro preoccupa Cristian Chivu in un periodo così delicato. In giornata è arrivato l'esito degli esami, che non ha evidenziato la presenza di alcuna lesione. Ma il derby rimane a rischio. Perdere il proprio faro e il miglior realizzatore stagionale potrebbe pesare in queste gare.
Milan, devi crederci: ecco perché—
"Allegri non ha alternativa, deve fare il pieno nelle prossime due gare per presentarsi al derby come minimo a meno sette. Se poi Lecce o Genoa o tutte e due, difficile, ma non si sa mai, fermeranno o rallenteranno la capolista, il derby si trasformerà quasi in uno spareggio. Se il meno sette rimarrà tale, il Diavolo attraverso il derby avrà la possibilità di risalire a meno quattro, con dieci giornate da giocare. A quel punto potrebbe succedere di tutto, lo scudetto ritornerebbe contendibile". Così Vernazza sui rossoneri.
Prima di guardare all'Inter e ai suoi risultati, i rossoneri dovranno quindi essere bravi a battere due squadre che nel girono d'andata hanno dato filo da torcere. Col Parma è finita 2-2, mentre la Cremonese è stata l'unica squadra capace di battere il Milan di Massimiliano Allegri. Una volta raggiunti i sei punti, i rossoneri potranno interessarsi ai risultati dei rivali. Molto potrà cambiare, i rossoneri devono crederci perché nulla è ancora deciso.
