Sfida Scudetto Inter-Milan, Vernazza: 'Allegri non ha alternative, deve ...'

Inter, il fattore calendario e l'infortunio di Lautaro Martinez

Come ricorda la penna della 'Rosea', l'Inter avrà un calendario prima del derby ricco di impegni. Martedì prossimo ci sarà il ritorno del playoff di Champions League con il Bodo Glimt, che vale diversi milioni di euro e prima della stracittadina ci sarà la semifinale d'andata di Coppa Italia contro il Como di Cesc Fabregas. In mezzo anche le due sfide di Serie A contro Lecce e Genoa. Vernazza scrive: "Cristian Chivu è stretto tra l'esigenza di tentare il ribaltone contro il Bodo - ballano circa 15 milioni, incluso l'incasso casalingo degli eventuali ottavi - e la necessità fare sei punti in campionato per tenere lontano il Milan".