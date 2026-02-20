Inter, nessuna lesione per Lautaro Martinez: la situazione in vista del derby

Pianeta Milan
Inter, escluse lesioni per Lautaro Martinez: può recuperare per il derby? La situazione

Arrivato il comunicato dell'Inter sulle condizioni di Lautaro Martinez. Confermato il risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, sono escluse lesioni
Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, era stato costretto a lasciare il campo per un problema muscolare durante la sfida di Champions League contro il Bodo Glimt. Cristian Chivu è apparso parecchio preoccupato al temine della partita: “Lautaro starà fuori per un bel po', questo è sicuro. Non sono un medico, ma si è fatto male. È un infortunio muscolare, farà gli accertamenti e vedremo".

Infortunio Lautaro, il comunicato dell'Inter

Nella mattinata di oggi (20 febbraio) è arrivato il responso medico ufficiale. Nessuna lesione per l'attaccante nerazzurro, gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La sua assenza nel derby contro il Milan, in programma domenica 8 marzo a San Siro, sembrava certa, ma i risultati degli accertamenti lasciano aperta la possibilità di un recupero. Ecco, di seguito, il comunicato dell'Inter.

"Lautaro Martinez si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell'attaccante argentino sarà rivalutata la prossima settimana".

