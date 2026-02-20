Inter, nessuna lesione per Lautaro Martinez: la situazione in vista del derby

Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, era stato costretto a lasciare il campo per un problema muscolare durante la sfida di Champions League contro il Bodo Glimt. Cristian Chivu è apparso parecchio preoccupato al temine della partita: “Lautaro starà fuori per un bel po', questo è sicuro. Non sono un medico, ma si è fatto male. È un infortunio muscolare, farà gli accertamenti e vedremo".