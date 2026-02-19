Torino, problema muscolare per Adams: lo scozzese salta il Milan?

Il Torino dovrà fare a meno di Ché Adams per diverso tempo. Lo scozzese ha rimediato un infortunio muscolare e rischia di saltare il Milan
Brutte notizie in casa Torino. Marco Baroni perde un titolare in un momento non semplice della stagione. L'attaccante scozzese Ché Adams si deve fermare per un problema muscolare che lo terrà lontano dal campo per diverso tempo.
Secondo il comunicato ufficiale diramato dal club granata, si tratta di un infortunio al soleo della gamba destra. Gli esami strumentali hanno evidenziato un interessamento distrattivo parziale del muscolo, una problematica delicata che potrebbe costringere l'attaccante a uno stop di circa 3 o 4 settimane. Il centravanti granata salterà dunque i prossimi impegni di campionato e resta in forte dubbio anche per la sfida contro il Milan in programma tra un mese. Non si esclude un possibile rientro a inizio aprile, dopo la sosta.