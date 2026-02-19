Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Vlahovic verso al Spagna: le ultime sul Barcellona

Un nome che potrebbe rivelarsi davvero bollente per la sessione estiva di calciomercato è quello di Dusan Vlahovic: tra Milan e...
Alessia Scataglini
Il calciomercato invernale è ormai ben archiviato, e già i vari club d'Europa pensano alla prossima sessione estiva. Un nome che potrebbe rivelarsi il protagonista principale è sicuramente quello di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus seguito moltissimo anche dal Milan di Massimiliano Allegri. Il serbo, come sappiamo, è in scadenza con i bianconeri e, di conseguenza, non vuole chiudere nessuna porta, almeno per ora.

Calciomercato Milan, Barcellona su Vlahovic?

Secondo quanto riferito da Diario Sport, il serbo della Juventus vuole il Barcellona e, di conseguenza, sta aspettando una mossa del club rossoblù per prendere il posto di Robert Lewandowski. Se il club catalano non dovesse affondare il colpo, l'attaccante bianconero potrebbe anche iniziare una trattativa per rinnovare il proprio contratto con la Juventus, club in cui milita dal 2022.

Il nome di Vlahovic all'interno del Barcellona, gira da molto tempo. Il giocatore è stato proposto dal suo entourage e si è anche parlato di eventuali cifre ma, almeno per il momento, il club blaugrana non ha ancora dato segnali concreti. Sempre secondo quanto riferito da Diario Sport, la dirigenza del club spagnolo starebbe cercando un calciatore con caratteristiche totalmente diverse da Vlahovic per rinforzare l'attacco in vista dell'addio di Lewandowski. Uno dei favoriti è, infatti, Julian Alvarez.

La decisone finale non è semplice: per il club catalano l'acquisto di Alvarez risulterebbe molto più complicato rispetto a quello di Vlahovic (che arriverebbe a parametro zero). Il mercato si preannuncia, perciò, davvero infuocato, con Milan e Barcellona che potrebbero battagliare per portare il serbo tra le proprie file.

