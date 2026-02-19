Il nome di Vlahovic all'interno del Barcellona, gira da molto tempo. Il giocatore è stato proposto dal suo entourage e si è anche parlato di eventuali cifre ma, almeno per il momento, il club blaugrana non ha ancora dato segnali concreti. Sempre secondo quanto riferito da Diario Sport, la dirigenza del club spagnolo starebbe cercando un calciatore con caratteristiche totalmente diverse da Vlahovic per rinforzare l'attacco in vista dell'addio di Lewandowski. Uno dei favoriti è, infatti, Julian Alvarez.