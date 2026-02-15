Vi dico anche che in inverno, all’inizio del mercato invernale, club importanti come il Wolverhampton, e anche altri importanti di Premier si sono fatti avanti. Il Barcellona ha detto no, il giocatore ha detto no: ha preferito continuare nel Barcellona. Vedremo però a giugno come andranno le cose, il Barcellona ha bisogno sempre di fare uscire uno o due pezzi importanti della rosa, ha bisogna sempre di creare un pacchetto per andare poi a rinforzare i propri reparti. Vedremo quale sarà il futuro di Gerard Martin: di sicuro il Milan lo sta visionando”.