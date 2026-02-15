Pianeta Milan
Calciomercato, Moretto: “Il Milan sta valutando e sondando Gerard Martin”

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha voluto parlare dell'interesse del Milan per Gerard Martin del Barcellona: ecco, di seguito, le sue parole...
Alessia Scataglini
Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato,  in un nuovo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha svelato l'interesse del Milan per un giovane difensore classe 2002 del Barcellona: Gerard Martin. Moretto, ovviamente, ha voluto soffermarsi anche sulla complessità dell'operazione: il giocatore, infatti, ha già espresso di voler rimanere in spagna. Ecco, di seguito, le sue parole:

“Il Milan sta valutando, sondando Gerard Martin, terzino sinistro che può fare il centrale del Barcellona. Ha 23 anni, classe 2002, 19 partite in Liga quest’anno, 4 in Copa del Rey, e 8 in Champions League. È utilizzato il giusto da Hansi Flick, che lo stima. Non sarà sicuramente un’operazione facile nel caso.

Vi dico anche che in inverno, all’inizio del mercato invernale, club importanti come il Wolverhampton, e anche altri importanti di Premier si sono fatti avanti. Il Barcellona ha detto no, il giocatore ha detto no: ha preferito continuare nel Barcellona. Vedremo però a giugno come andranno le cose, il Barcellona ha bisogno sempre di fare uscire uno o due pezzi importanti della rosa, ha bisogna sempre di creare un pacchetto per andare poi a rinforzare i propri reparti. Vedremo quale sarà il futuro di Gerard Martin: di sicuro il Milan lo sta visionando”.

