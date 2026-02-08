C'è la concorrenza, sembra che sia Zlatan Ibrahimovic in primis a cercare di portare a casa questo giocatore. L'idea è che fosse concordata da tutte le parti del Milan, però il frontman è proprio Zlatan. Giunti a questo punto ormai è una partita persa ogni volta che v'è un giocatore, capire chi lo voglia, che è una situazione che non piace a me e a nessuno. Alla fine però se arriva Kostic è un bel giocatore"