Nel suo canale YouTube, il giornalista sportivo Carlo Pellegatti ha voluto spendere alcune parole su Kostic, osservato dal Milan
Nel suo canale YouTube, il giornalista sportivo Carlo Pellegatti ha voluto spendere alcune parole sulla giovane stella classe 2007 Andrej Kostic del Partizan Belgrado. Da quello che filtra, il giovane sembrerebbe essere un pallino di Ibrahimovic e della dirigenza del club di via Aldo Rossi. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Il Milan sembrava in dirittura d'arrivo con Kostic poi il Partizan ha venduto altri due attaccanti, c'era un buon gap tra l'offerta del Milan e la richiesta del Partiza, e la cosa che sembrava ben avviata è arenata, per questi due motivi. Ma Kostic vuole assolutamente il Milan e il Milan vuole assolutamente Kostic.

C'è la concorrenza, sembra che sia Zlatan Ibrahimovic in primis a cercare di portare a casa questo giocatore. L'idea è che fosse concordata da tutte le parti del Milan, però il frontman è proprio Zlatan. Giunti a questo punto ormai è una partita persa ogni volta che v'è un giocatore, capire chi lo voglia, che è una situazione che non piace a me e a nessuno. Alla fine però se arriva Kostic è un bel giocatore"

