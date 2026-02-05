Luka Modric ha conquistato il cuore di tutti i tifosi rossoneri, ma quale sarà il suo futuro? A parlarne è stato Matteo Moretto: ecco, di seguito, le sue parole sulla situazione...

Luka Modric ha conquistato il cuore di tutti i tifosi rossoneri. Arrivato al Milan a parametro zero dal Real Madrid, il croato ha firmato con i rossoneri per un anno, con opzione per il secondo, realizzando il sogno che aveva sin da bambino. Ma quale sarà il suo futuro? Rinnoverà con i rossoneri oppure la sua avventura al Milan terminerà dopo appena una stagione? A parlare di ciò è stato l'esperto di mercato Matteo Moretto nell'ultimo vide caricato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Ecco, di seguito, le sue parole:

“Luka Modric ha un contratto in scadenza a giugno. C’è un’opzione di rinnovo, un più uno, che però è nelle mani del calciatore. Luka Modric deciderà intorno ad aprile-maggio, con l’andare della stagione. Si vuole concentrare sul presente, vuole ottenere più vittorie possibili col Milan e poi decidere con calma del suo futuro. Vuole arrivare al massimo al Mondiale e poi decidere quale sarà il suo futuro. Serve del tempo, serve capire cosa vorrà veramente il ragazzo verso la fine della stagione”.