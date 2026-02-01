Le ultime 24 ore di calciomercato si prospettano infuocate. E' proprio in questo lasso temporale che la trattativa per Jean-Philippe Mateta si risolverà o il giocatore si trasferirà alla corte del Milan di Massimiliano allegri, oppure l'operazione salterà definitivamente. A parlarne è stato il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano nel suo canale YouTube, commentando gli ultimi sviluppi. Il giornalista ha parlato anche di Strand Larsen , attaccante che prenderebbe il posto di Mateta al Palace se dovesse partire in direzione Milano, rivelando che anche questa operazione risulta essere in stand-by. Ecco, di seguito, le sue parole:

Il commento di Fabrizio Romano sulla trattativa per Jean-Philippe Mateta e l'incastro con Jorgen Strand Larsen: "Anche il Crystal Palace è in attesa di notizie, posso dirvi che al momento ancora non ha ricevuto feedback dal Milan. Anche Strand Larsen al momento è in standby, essendo un'operazione a incastro, il Palace sta aspettando risposte"