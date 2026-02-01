Le ultime 24 ore di calciomercato si prospettano infuocate. E' proprio in questo lasso temporale che la trattativa per Jean-Philippe Mateta si risolverà o il giocatore si trasferirà alla corte del Milan di Massimiliano allegri, oppure l'operazione salterà definitivamente. A parlarne è stato il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano nel suo canale YouTube, commentando gli ultimi sviluppi. Il giornalista ha parlato anche di Strand Larsen, attaccante che prenderebbe il posto di Mateta al Palace se dovesse partire in direzione Milano, rivelando che anche questa operazione risulta essere in stand-by. Ecco, di seguito, le sue parole:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN calciomercato Calciomercato, Romano: “In stand-by anche Strand Larsen essendo un’operazione a incastro”
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato, Romano: “In stand-by anche Strand Larsen essendo un’operazione a incastro”
Non è bloccata solo la trattativa che porterebbe Mateta al Milan am bensì anche quella di Strand Larsen al Palace: le ultime
Milan, parla Romano—
LEGGI ANCHE: Milan: Mateta rischia di saltare, ecco perchè. Doppio colpo in arrivo. Emergenza Bologna
Il commento di Fabrizio Romano sulla trattativa per Jean-Philippe Mateta e l'incastro con Jorgen Strand Larsen: "Anche il Crystal Palace è in attesa di notizie, posso dirvi che al momento ancora non ha ricevuto feedback dal Milan. Anche Strand Larsen al momento è in standby, essendo un'operazione a incastro, il Palace sta aspettando risposte"
© RIPRODUZIONE RISERVATA