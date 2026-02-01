Pianeta Milan
Calciomercato, Mateta in bilico: “Un medico del Milan volerà a Londra”

Calciomercato Milan: il trasferimento di Mateta in rossonero rimane in stand-By: nella giornata di domani si effettueranno ulteriori controlli
Alessia Scataglini
Pochi minuti fa vi abbiamo raccontato di come l'affare che porterebbe a Milano l'attaccante francese Jean-Philippe Mateta sia stato messo in stand-by per diversi motivi, uno tra questi legato ad una possibile problematica al ginocchio dell'attaccante. Ora sono arrivati ulteriori aggiornamenti a riguardo.

Calciomercato Milan, le ultime su Mateta

Secondo il giornalista della Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin, un medico del Milan, nella giornata di domani, volerà a Londra per effettuare un'ulteriore accertamento sulle condizioni di entrambe le ginocchia del calciatore. Se arriverà l'ok del medico, Mateta si trasferirà immediatamente al Milan. In caso di risposta negativa, l'affare salterà definitivamente.

Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha poi aggiunto anche che l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri gradirebbe l'attaccante già a gennaio ma nonostante questo, i rossoneri verificheranno il superamento di tutti i test, sia medici che non, per capire che fare. Vedremo se, nelle prossime ore, arriveranno delle novità a riguardo. Al momento, però, tutti i tifosi del Milan restano con il fiato sospeso.

