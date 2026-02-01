Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato Calciomercato Milan, Mateta in stand-by. Dall’Inghilterra: “Approfondimenti al ginocchio”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Mateta in stand-by. Dall’Inghilterra: “Approfondimenti al ginocchio”

Calciomercato Milan, Mateta in stand-by. Dall’Inghilterra: “Approfondimenti al ginocchio” - immagine 1
Arrivano dei nuovi aggiornamenti sulla trattativa legata a Jean-Philippe Mateta: in casa Milan starebbero facendo delle valutazioni... colpo in pausa
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Arrivano dei nuovi aggiornamenti sulla trattativa legata a Jean-Philippe Mateta. Secondo quanto riferito da Gianluca di Marzio, dopo aver trovato l'accordo con il club,  il Milan avrebbe messo l'operazione in 'pausa' per alcuni motivi.

Il primo motivo, quello principale, deriva dalla necessità del Crystal Palace di trovare un sostituto degno, ma non è tutto. Il 'problema' è legato anche al sovraffollamento dell'attacco rossonero, con Nkunku che ha ribadito più e più volte la sua voglia di rimanere al Milan e Gimenez che dovrebbe rientrare a 'breve'.

LEGGI ANCHE

Il giornalista sportivo Ornstein nel pomeriggio, il club inglese ha trovato l'accordo per il giovane Jorgen Strand Larsen del Wolverhampton. Nonostante ciò, vista la possibile permanenza di Nkunku, Mateta non è detto che possa arrivare già a gennaio.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Mateta in arrivo: accordo trovato, visite mediche in corso?

Secondo il giornalista sportivo Graeme Bailey, il Milan starebbe effettuando degli approfondimenti sul ginocchio del calciatore francese, un altro 'problema' che ha portato a mettere l'affare in stand-by. In Casa Milan, perciò, sono in corso delle valutazioni.

Leggi anche
Calciomercato Milan, Romano: “Il Palace ha chiuso per Strand Larsen. Il francese...
Calciomercato Milan, stop a Disasi. Moretto: “Bocciato dopo valutazione tecniche con...

© RIPRODUZIONE RISERVATA