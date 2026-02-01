Pianeta Milan
Mercato Milan, Di Marzio: “Il consulto medico con Mateta è previsto a Parigi”

Nella giornata di domani il Milan effettuerà un consulto medico con Jean-Philippe Mateta per capire come procedere con la trattativa: le ultime
Sembrava tutto fatto, e invece nelle ultime ore sono emersi dei problemi molto preoccupati. La trattativa che porterebbe Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace al Milan sembrerebbe essere in bilico. Nelle scorse ore la trattativa è stata messa in stand-by dal Milan per alcune problematiche legate al ginocchio del calciatore, che nel lontano 2019 subì una lacerazione del menisco quando ancora giocava nel Mainz. Nell'ultimo mese, però, il calciatore tornò a sentire un fastidio allo stesso ginocchio.

Calciomercato Milan, le ultime su Mateta

Nelle ultime ore, infatti, si parlava di un consulto a Londra tra i medici del Milan, il calciatore e il club inglese in programma per domani. Secondo quanto riferito dal giornalista Gianluca Di Marzio però, gli accertamenti medici non saranno più effettuati a Londra ma, bensì, a Parigi. Ecco, di seguito, le parole di Di Marzio:

Scrive Gianluca Di Marzio sul suo profilo social: "Il consulto medico è previsto a Parigi. Dopo gli accertamenti i rossoneri decideranno se dare il via libera"

