Sembrava tutto fatto, e invece nelle ultime ore sono emersi dei problemi molto preoccupati. La trattativa che porterebbe Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace al Milan sembrerebbe essere in bilico. Nelle scorse ore la trattativa è stata messa in stand-by dal Milan per alcune problematiche legate al ginocchio del calciatore, che nel lontano 2019 subì una lacerazione del menisco quando ancora giocava nel Mainz. Nell'ultimo mese, però, il calciatore tornò a sentire un fastidio allo stesso ginocchio.