Gabbia dopo Milan-Como: “Obbligo di pensare che siano due punti persi. Potevamo fare meglio”

Matteo Gabbia, difensore rossonero, ha parlato a 'TeleLombardia' al termine di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Milan-Como 1-1, così Gabbia nel post-partita di 'TeleLombardia'

Su questo pareggio e se sono due punti persi o uno guadagnato: "Quando non vinciamo una partita abbiamo l'obbligo di pensare che siano due punti persi perché potevamo fare meglio. Di conseguenza adesso è inutile continuare a rimanere attaccati a questa partita: dobbiamo analizzare quello che potevamo fare meglio e domenica tornare alla vittoria che è la cosa più importante".

Su dove guarda il Milan, se dietro o davanti all'Inter, in classifica: "Onestamente noi guardiamo sempre e solo a noi stessi. Questi sono discorsi che fate voi fuori. Noi siamo consapevoli del fatto che dobbiamo vincere tutte le partite che andiamo ad affrontare. Noi continuiamo a guardare noi stessi e cercheremo di fare il meglio possibile per arrivare a fine anno senza nessun tipo di rimpianto, dando il 100% come stiamo facendo. Dobbiamo avere calma, lucidità e fiducia".

Su Mike Maignan tornato 'umano' stasera dopo l'errore sul gol del Como: "Mike è un portiere fenomenale, è il nostro leader e il nostro capitano. Penso che un errore lo facciano tutti e non dobbiamo focalizzarci su questa cosa. Potevamo recuperare la partita dopo, non abbiamo completato la rimonta ma sono assolutamente tranquillo per Mike che è un campionissimo. Tornerà a fare i miracoli a cui ci ha abituato come sempre".

