Su dove guarda il Milan, se dietro o davanti all'Inter, in classifica: "Onestamente noi guardiamo sempre e solo a noi stessi. Questi sono discorsi che fate voi fuori. Noi siamo consapevoli del fatto che dobbiamo vincere tutte le partite che andiamo ad affrontare. Noi continuiamo a guardare noi stessi e cercheremo di fare il meglio possibile per arrivare a fine anno senza nessun tipo di rimpianto, dando il 100% come stiamo facendo. Dobbiamo avere calma, lucidità e fiducia".