Su dove guarda il Milan, se dietro o davanti all'Inter, in classifica: "Onestamente noi guardiamo sempre e solo a noi stessi. Questi sono discorsi che fate voi fuori. Noi siamo consapevoli del fatto che dobbiamo vincere tutte le partite che andiamo ad affrontare. Noi continuiamo a guardare noi stessi e cercheremo di fare il meglio possibile per arrivare a fine anno senza nessun tipo di rimpianto, dando il 100% come stiamo facendo. Dobbiamo avere calma, lucidità e fiducia".
Su Mike Maignan tornato 'umano' stasera dopo l'errore sul gol del Como: "Mike è un portiere fenomenale, è il nostro leader e il nostro capitano. Penso che un errore lo facciano tutti e non dobbiamo focalizzarci su questa cosa. Potevamo recuperare la partita dopo, non abbiamo completato la rimonta ma sono assolutamente tranquillo per Mike che è un campionissimo. Tornerà a fare i miracoli a cui ci ha abituato come sempre".
© RIPRODUZIONE RISERVATA