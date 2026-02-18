Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan, Allegri dopo l’1-1 contro il Como: “Guardo al + 8 sulla quinta. Un passettino alla volta”

MILAN-COMO

Milan, Allegri dopo l’1-1 contro il Como: “Guardo al + 8 sulla quinta. Un passettino alla volta”

Massimiliano Allegri AC Milan post-partita Sky Sport 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Daniele Triolo Redattore 

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Como 1-1, così Allegri nel post-partita di 'Sky Sport'

—  

Su cosa guarda dopo questo pareggio: “Guardo il +8 dalla quinta. Bisogna fare un passettino alla volta, anche perché l’Inter sta viaggiando a numeri impressionanti. Dobbiamo pensare solamente a continuare a fare punti, ad allontanarci dalla quinta. Poi nel calcio non si sa mai. Stasera era una partita complicata, difficile. Primo tempo noioso, bravi i ragazzi a riprenderla nel secondo tempo. Ad un certo punto c’era anche un momento a noi favorevole, ma siamo stati nevrotici nell’ultimi quarto d’ora. Invece dobbiamo restare sereni, stiamo recuperando giocatori importanti. Quindi bisogna solo pensare a lavorare”.

LEGGI ANCHE

Sulla sua espulsione e su cosa è successo con Cesc Fàbregas: “Sono andato perché Alexis Saelemaekers era stato trattenuto da Fàbregas. Poi è entrato un altro in campo, quindi sono dovuto andare. Quindi l’arbitro mi ha buttato fuori. La cosa è andata così e finisce lì”.

Sulla poca richiesta della profondità: “Hai ragione. Abbiamo avuto tante opportunità per attaccare la profondità. Poi comunque, mancando due mezzali come caratteristiche come Ruben Loftus-Cheek e Adrien Rabiot, che sono di inserimento, per abbassare ed allungare loro c’era bisogno di più inserimenti. Però credo che sullo 0-0 abbiamo sbagliato alcune situazioni dove abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio. Nel secondo tempo la partita è cambiata, ed anche lì, in alcune situazioni, con un po’ più di calma, le potevamo sfruttare meglio. È una questione di tempi, e bisogna migliorare sugli inserimenti da dietro”.

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Su chi tra lui e Fàbregas ha studiato meglio la partita d’andata: “Rivedendo il primo tempo è normale che queste partite contro di loro, se vai in svantaggio …. A Como siamo stati molto disordinati abbiamo concesso molto spazio a loro, vedi le parate di Mike Maignan. Stasera loro hanno fatto una partita tipo Napoli, con la linea alta ma corti con i cinque dietro. Infatti il primo tempo è stato noioso”.

Leggi anche
Allegri post Milan-Como: “Ci vuole molta calma. Espulsione? Ho difeso Saelemaekers”
Allegri nel post-partita di Milan-Como: “Per noi è importante tornare in Champions. Poi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA