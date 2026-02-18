Sulla sua espulsione e su cosa è successo con Cesc Fàbregas: “Sono andato perché Alexis Saelemaekers era stato trattenuto da Fàbregas. Poi è entrato un altro in campo, quindi sono dovuto andare. Quindi l’arbitro mi ha buttato fuori. La cosa è andata così e finisce lì”.

Sulla poca richiesta della profondità: “Hai ragione. Abbiamo avuto tante opportunità per attaccare la profondità. Poi comunque, mancando due mezzali come caratteristiche come Ruben Loftus-Cheek e Adrien Rabiot, che sono di inserimento, per abbassare ed allungare loro c’era bisogno di più inserimenti. Però credo che sullo 0-0 abbiamo sbagliato alcune situazioni dove abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio. Nel secondo tempo la partita è cambiata, ed anche lì, in alcune situazioni, con un po’ più di calma, le potevamo sfruttare meglio. È una questione di tempi, e bisogna migliorare sugli inserimenti da dietro”.

Su chi tra lui e Fàbregas ha studiato meglio la partita d’andata: “Rivedendo il primo tempo è normale che queste partite contro di loro, se vai in svantaggio …. A Como siamo stati molto disordinati abbiamo concesso molto spazio a loro, vedi le parate di Mike Maignan. Stasera loro hanno fatto una partita tipo Napoli, con la linea alta ma corti con i cinque dietro. Infatti il primo tempo è stato noioso”.