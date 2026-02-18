Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Allegri nel post-partita di Milan-Como: “Per noi è importante tornare in Champions. Poi vedremo lì davanti”

MILAN-COMO

Allegri nel post-partita di Milan-Como: “Per noi è importante tornare in Champions. Poi vedremo lì davanti”

Massimiliano Allegri AC Milan post-partita Milan TV 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Daniele Triolo Redattore 

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Como 1-1, così Allegri nel post-partita di 'Milan TV'

—  

Sulla partita: "Non era semplice. Primo tempo di equilibrio. Sbloccata dal Como per un incidente dal punto di vista tecnico di Mike Maignan, che può capitare. Poi la squadra è stata brava a reagire e pareggiare. Ora pensiamo al Parma".

LEGGI ANCHE

Sul percorso del Milan in questa stagione: "I ragazzi devono essere molto orgogliosi di loro stessi, fieri di ciò che stanno facendo. Non possiamo vincere tutte le partite e l'Inter sta viaggiando a numeri importanti. Pensiamo a noi stessi, in una settimana può cambiare tutto. Dobbiamo essere contenti della nostra posizione in classifica e della partita di stasera, ora recuperiamo gli infortunati e guardiamo alle prossime".

Su dove può arrivare Rafael Leão, che ha già segnato i gol dell'anno scorso pur giocando molto meno e in condizioni fisiche precarie: "Dipende solamente da lui. Dalla condizione che dovrà migliorare, così come vale per Christian Pulisic. Sono due giocatori importanti dal punto di vista tecnico che nel finale di stagione potranno risultare determinanti".

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Su cosa succederà in futuro: "I giocatori hanno fatto il massimo, stanno facendo delle ottime cose. Per noi è importante tornare a giocare in Champions. Poi il calcio è strano, in una settimana può cambiare tutto. Continuiamo il nostro percorso per tornare in Champions ed eventualmente vedere cosa succede lì davanti".

Leggi anche
Milan-Como, Bartesaghi: “Dopo il gol dell’1-1 non bisognava perderla, loro fortunati”
Milan, Bartesaghi dopo il pari contro il Como: “Bravi a riprenderla. Purtroppo non si può...

© RIPRODUZIONE RISERVATA