Sul percorso del Milan in questa stagione: "I ragazzi devono essere molto orgogliosi di loro stessi, fieri di ciò che stanno facendo. Non possiamo vincere tutte le partite e l'Inter sta viaggiando a numeri importanti. Pensiamo a noi stessi, in una settimana può cambiare tutto. Dobbiamo essere contenti della nostra posizione in classifica e della partita di stasera, ora recuperiamo gli infortunati e guardiamo alle prossime".
Su dove può arrivare Rafael Leão, che ha già segnato i gol dell'anno scorso pur giocando molto meno e in condizioni fisiche precarie: "Dipende solamente da lui. Dalla condizione che dovrà migliorare, così come vale per Christian Pulisic. Sono due giocatori importanti dal punto di vista tecnico che nel finale di stagione potranno risultare determinanti".
Su cosa succederà in futuro: "I giocatori hanno fatto il massimo, stanno facendo delle ottime cose. Per noi è importante tornare a giocare in Champions. Poi il calcio è strano, in una settimana può cambiare tutto. Continuiamo il nostro percorso per tornare in Champions ed eventualmente vedere cosa succede lì davanti".
