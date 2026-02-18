Milan-Como 1-1, così Bartesaghi nel post-partita di 'Milan TV'

Sulla partita: "Sapevamo che era una partita difficile, anche loro sono una squadra fortissima. Siamo stati bravi a riprendere la gara, che non era assolutamente facile, e a non perderla. Abbiamo subito qualche occasione di troppo, dobbiamo prenderne di meno. In complesso abbiamo fatto una buona prestazione".