MILAN-COMO

Milan, Bartesaghi dopo il pari contro il Como: “Bravi a riprenderla. Purtroppo non si può vincere sempre”

Davide Bartesaghi, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Como 1-1, così Bartesaghi nel post-partita di 'Milan TV'

Sulla partita: "Sapevamo che era una partita difficile, anche loro sono una squadra fortissima. Siamo stati bravi a riprendere la gara, che non era assolutamente facile, e a non perderla. Abbiamo subito qualche occasione di troppo, dobbiamo prenderne di meno. In complesso abbiamo fatto una buona prestazione".

Su cosa è mancato per la vittoria: "Dovevamo essere più cattivi sotto porta, perché le occasioni le abbiamo avute. Ripeto, dovevamo fare di più per vincerla. Ma è stato importante non perderla".

Sugli abbracci a Mike Maignan dopo l'errore in occasione del Como: "Siamo una squadra con un ambiente positivo, c'è fiducia, siamo un gruppo coeso. È sempre stato così e sempre sarà".

Su come si va avanti ora nelle prossime gare: "Noi pensiamo sempre a vincere, ma non sempre arriva la vittoria. Le occasioni le abbiamo avute, ma purtroppo non si possono vincere tutte le partite. Abbiamo fiducia, restiamo coesi e pensiamo alle prossime".

