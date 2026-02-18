Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Como, Bartesaghi: “Dopo il gol dell’1-1 non bisognava perderla, loro fortunati”

MILAN-COMO

Milan-Como, Bartesaghi: “Dopo il gol dell’1-1 non bisognava perderla, loro fortunati”

Milan-Como, Bartesaghi: “Dopo il gol dell’1-1 non bisognava perderla, loro fortunati” - immagine 1
Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Che sensazioni hai sulla classifica? “Sicuramente ci si crede, siamo una squadra positiva e forte, le possibilità le abbiamo. Sapevamo che era difficile stasera, loro sono stati un pochino fortunati a trovare il gol del vantaggio ma siamo stati bravi a riprenderla”.

LEGGI ANCHE

La sua crescita tattica:“Le partite cambiano durante i 90 minuti, bisogna saper leggere i momenti. Dopo il gol dell’1-1 non bisognava perderla ma dare un po’ più di equilibrio. Le occasioni per spingermi in avanti le ho avute. Ma quando era possibile: bisognava cercare di vincere ma anche di non perdere due punti”.

Quanto ti senti cresciuto in questa stagione? Quanto ti stai divertendo? “Penso di essere cresciuto ma non sono ancora contento. Devo stare tranquillo e sereno e lavorare con costanza perché sono ancora all’inizio”.

Com’è andata la cena con Gattuso? “È andata bene, mi sono trovato bene. È un discorso che si aprirà più avanti”

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Leggi anche
Milan, Bartesaghi dopo il pari contro il Como: “Bravi a riprenderla. Purtroppo non si può...
Como, Fàbregas dopo il pari col Milan: “Chiedo scusa per l’episodio con...

© RIPRODUZIONE RISERVATA