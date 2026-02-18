Pianeta Milan
MILAN-COMO

Como, Fàbregas dopo il pari col Milan: “Chiedo scusa per l’episodio con Saelemaekers. Oggi partita matura”

Como, Fàbregas dopo il pari col Milan: “Chiedo scusa per l’episodio con Saelemaekers. Oggi partita matura” - immagine 1
Cesc Fàbregas, allenatore lariano, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Sull'episodio con Saelemaekers: "Intanto voglio chiedere scusa. Oggi ho fatto una cosa antisportiva di cui non sono orgoglioso. Per l'emozione ho toccato Saelemaekers. Soprattutto io come allenatore non posso fare queste cose. Spero di non farla mai più".

Sulla partita: "E' stata una partita seria e matura. Venire a San Siro e giocare così è una cosa bella da vedere. Siamo una squadra giovane e dobbiamo continuare così".

Sulla linea difensiva: "Sono molto orgoglioso per la prestazione importante. Dobbiamo ripeterla sabato a Torino se vogliamo fare punti. La squadra ha dimostrato di poter giocare in modi diversi, dando delle risposte positive. Importante fare una prestazione del genere dopo la sconfitta di sabato".

Sul gol subito in contropiede: "Abbiamo perso una palla stupida e sappiamo che quando lasciamo troppo spazio a giocatori di classe mondiale come oggi ti possono fare male. Questo ti fa vedere anche il livello del campionato. Puoi fare la partita perfetta, ma un errore prendi gol. Questo è il livello massimo che dobbiamo capire in futuro per fare la partita perfetta, che non esiste".

Sull'abbraccio a Modric: "Per me è un piacere vederlo giocare. Gli ho fatto i complimenti. Giocare a questo a livello a 41 anni. Lui ti trova sempre la giocata, è un fenomeno e dobbiamo ringraziare che sia qua in Serie A e lo possiamo vedere tutte le settimane".

Sulla prossima gara con la Juventus: "Abbiamo fatto due mesi duri, con soli 17 giocatori. Dobbiamo ruotare e avere gente fresca e pronta. Tutti sono importanti e questa è la nostra forza. Fino all'ultimo secondo non dico chi gioca per tenerli tutti concentrati. Vediamo sabato, la cosa più fondamentale è recuperare nel miglior modo per sabato".

