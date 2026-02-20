quarant'anni anni dall’acquisto di Berlusconi: l'epoca del grande Milan

L'edizione del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, presenta un'approfondimento sul Milan di Berlusconi. Il 20 febbraio 1986, esattamente quarant'anni fa, la holding di Silvio Berlusconi perfezionava l'acquisto del club rossonero. Con un allenatore ai tempi semi sconosciuto, Arrigo Sacchi, andò incontro a una striscia di successi che cambiarono la storia del calcio italiano. Paolo Berlusconi (fratello di Silvio) e Adriano Galliani furono avvistati per la prima volta a San Siro qualche giorno prima, il 16 febbraio, in occasione di Milan-Como, terminato 1-1, proprio come l'ultimo match del Diavolo.

Milan, il passaggio da Farina a Berlusconi

'Il CorSport' fu tra i primi, nel dicembre del 1985, a cogliere il senso di quella trattativa. Giovedì 19 dicembre, in una saletta privata del ristorante 'Savini' a Milano, avvenne il primo incontro tra Giussy Farina e Silvio Berlusconi. I due ordinarono un caffè e un Campari, promettendosi di raggiungere in fretta un accordo. Furono di parola: esattamente due mesi dopo, l'affare era concluso.