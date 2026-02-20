Pianeta Milan
Milan, sollievo per l’infortunio di Pavlovic: niente frattura al perone. Ecco quando si spera che rientri

Milan, sospiro di sollievo per Pavlovic: niente frattura al perone. Ecco quando potrebbe tornare
Il Milan ha perso per infortunio Strahinja Pavlovic, difensore centrale serbo classe 2001, durante l'ultima partita di campionato, quella di 'San Siro' contro il Como: una botta fortissima ma niente di rotto, per fortuna, per l'ex RB Salisburgo
Mercoledì sera, nell'intervallo di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatosi a 'San Siro' e terminato 1-1, l'allenatore dei rossoneri, Massimiliano Allegri, si è trovato costretto a sostituire per infortunio il difensore centrale serbo Strahinja Pavlović, classe 2001, con Matteo Gabbia.

Milan, le ultime news sull'infortunio di Pavlović

Motivo? Un intervento, durissimo, a tacchetti pieni sulla tibia rifilatogli da Ignace Van der Brempt, difensore dei lariani di Cesc Fàbregas, per il quale Pavlović ha dovuto alzare bandiera bianca. E per cui, oltre al danno anche la beffa, il giocatore degli ospiti non è stato neanche ammonito. Quando, a termini di regolamento, avrebbe dovuto esserci addirittura l'espulsione.

Ieri Pavlović ha effettuato gli esami strumentali per stabilire l'entità del suo infortunio. Questa la diagnosi: «Vasto ematoma dei tessuti molli e imbibizione edematoso-emorragico dell’osso peroneale senza interruzione della corticale». Il calciatore, la sera di mercoledì, aveva lasciato 'San Siro' in ciabatte, con la caviglia bloccata da un tutore e, per raggiungere il garage, aveva utilizzato l'ascensore.

Insomma, il Milan era molto preoccupato che avesse rimediato una frattura al perone, visto l'impatto dei tacchetti di Van der Brempt in un punto molto pericoloso. Fortunatamente, invece, una botta fortissima e molto dolorosa sull'osso, ma nessuna frattura. Pavlović, dunque, per la 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, sarà sicuramente fuori causa per Milan-Parma di dopodomani pomeriggio a 'San Siro'. La speranza di Allegri è quella di riaverlo per Cremonese-Milan del prossimo 1° marzo.

