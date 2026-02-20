Ieri Pavlović ha effettuato gli esami strumentali per stabilire l'entità del suo infortunio. Questa la diagnosi: «Vasto ematoma dei tessuti molli e imbibizione edematoso-emorragico dell’osso peroneale senza interruzione della corticale». Il calciatore, la sera di mercoledì, aveva lasciato 'San Siro' in ciabatte, con la caviglia bloccata da un tutore e, per raggiungere il garage, aveva utilizzato l'ascensore.