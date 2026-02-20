Ieri Pavlović ha effettuato gli esami strumentali per stabilire l'entità del suo infortunio. Questa la diagnosi: «Vasto ematoma dei tessuti molli e imbibizione edematoso-emorragico dell’osso peroneale senza interruzione della corticale». Il calciatore, la sera di mercoledì, aveva lasciato 'San Siro' in ciabatte, con la caviglia bloccata da un tutore e, per raggiungere il garage, aveva utilizzato l'ascensore.
Insomma, il Milan era molto preoccupato che avesse rimediato una frattura al perone, visto l'impatto dei tacchetti di Van der Brempt in un punto molto pericoloso. Fortunatamente, invece, una botta fortissima e molto dolorosa sull'osso, ma nessuna frattura. Pavlović, dunque, per la 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, sarà sicuramente fuori causa per Milan-Parma di dopodomani pomeriggio a 'San Siro'. La speranza di Allegri è quella di riaverlo per Cremonese-Milan del prossimo 1° marzo.
