In alto, sotto la testata, si parla del Torino. Ieri, infatti, il Presidente Urbano Cairo si è recato al 'Filadelfia' per un confronto con l'allenatore Marco Baroni e con l'intera squadra granata. Un summit necessario, visto che il Toro - risultati e classifica alla mano - rischia la retrocessione in Serie B.
Guai in casa Inter: in caso di eliminazione contro il Bodø/Glimt ai playoff di Champions, i nerazzurri rischiano un deficit economico di 60 milioni di euro. In più, si è aggiunto l'infortunio muscolare per il capitano e bomber Lautaro Martínez. Irritazione al Milan per quanto successo, invece, nel finale del recupero di campionato contro il Como.
Massimiliano Allegri, espulso per aver abbandonato l'area tecnica, ha rimediato una giornata di squalifica dal Giudice Sportivo di Serie A. Al contrario, Cesc Fàbregas, macchiatosi dello stesso 'reato' e, inoltre, pescato da qualsiasi telecamera a trattenere Alexis Saelemaekers in un'azione potenzialmente pericolosa, invece, l'ha passata liscia.
Chiosa con l'andata dei playoff di Europa e Conference League. Brann-Bologna 0-1 con gol di Santiago Castro e Jagiellonia-Fiorentina 0-3 con le reti di Luca Ranieri, Rolando Mandragora e Roberto Piccoli (calcio di rigore).
