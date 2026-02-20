Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: “Milan-Como, lite a San Siro: Allegri paga, Fàbregas no”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 20 febbraio 2026. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 20 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus e del 'processo' a cui i giocatori bianconeri si sono sottoposti nello spogliatoio della Continassa dopo la doppia, pesante, sconfitta in campionato contro l'Inter e in Champions League contro il Galatasaray. La missione, ora, è una: cambiare registro e tornare a fare risultati.

In alto, sotto la testata, si parla del Torino. Ieri, infatti, il Presidente Urbano Cairo si è recato al 'Filadelfia' per un confronto con l'allenatore Marco Baroni e con l'intera squadra granata. Un summit necessario, visto che il Toro - risultati e classifica alla mano - rischia la retrocessione in Serie B.

Guai in casa Inter: in caso di eliminazione contro il Bodø/Glimt ai playoff di Champions, i nerazzurri rischiano un deficit economico di 60 milioni di euro. In più, si è aggiunto l'infortunio muscolare per il capitano e bomber Lautaro Martínez. Irritazione al Milan per quanto successo, invece, nel finale del recupero di campionato contro il Como.

Massimiliano Allegri, espulso per aver abbandonato l'area tecnica, ha rimediato una giornata di squalifica dal Giudice Sportivo di Serie A. Al contrario, Cesc Fàbregas, macchiatosi dello stesso 'reato' e, inoltre, pescato da qualsiasi telecamera a trattenere Alexis Saelemaekers in un'azione potenzialmente pericolosa, invece, l'ha passata liscia.

Chiosa con l'andata dei playoff di Europa e Conference League. Brann-Bologna 0-1 con gol di Santiago Castro e Jagiellonia-Fiorentina 0-3 con le reti di Luca Ranieri, Rolando Mandragora e Roberto Piccoli (calcio di rigore).

