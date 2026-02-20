Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 20 febbraio 2026 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus e del 'processo' a cui i giocatori bianconeri si sono sottoposti nello spogliatoio della Continassa dopo la doppia, pesante, sconfitta in campionato contro l'Inter e in Champions League contro il Galatasaray. La missione, ora, è una: cambiare registro e tornare a fare risultati.