Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan indiavolato: club irritato con gli arbitri, telefona all’AIA”

EDICOLA

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan indiavolato: club irritato con gli arbitri, telefona all’AIA”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Milan indiavolato: club irritato con gli arbitri, telefona all'AIA'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 20 febbraio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 20 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Milan e, in particolare, dell'irritazione del club rossonero con la classe arbitrale per i numerosi errori contro nelle partite dei rossoneri di Massimiliano Allegri. Contestata, in una telefonata con i vertici dell'A.I.A., la direzione arbitrale di Maurizio Mariani in Milan-Como, ma segnalati anche altri numerosi episodi successi nel corso della stagione.

LEGGI ANCHE

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 20 febbraio 2026

L'infortunio di Lautaro Martínez (che rischia di saltare anche il derby contro i rossoneri ....), intanto, spalanca le porte della titolarità, nell'Inter, a Francesco Pio Esposito, che già dalla partita di Lecce dovrà fare di tutto per non far rimpiangere il capitano nerazzurro. Luciano Spalletti, per rialzare la Juventus, pensa a qualche novità. Si va verso il ritorno della difesa a tre.

Spazio, poi, all'andata dei playoff di Europa e Conference League disputatisi ieri: colpi esterni del Bologna e della Fiorentina, rispettivamente in casa del Brann (1-0, gol di Santiago Castro) e dello Jagiellonia (3-0, reti di Luca Ranieri, Rolando Mandragora e Roberto Piccoli su calcio di rigore).

Leggi anche
Prima pagina Tuttosport: “Papera Maignan. Leao salva il Milan”
Prima pagina Corriere dello Sport: “Il +7 in campionato sul Milan non consola Chivu”

© RIPRODUZIONE RISERVATA