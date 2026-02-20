L'infortunio di Lautaro Martínez (che rischia di saltare anche il derby contro i rossoneri ....), intanto, spalanca le porte della titolarità, nell'Inter, a Francesco Pio Esposito, che già dalla partita di Lecce dovrà fare di tutto per non far rimpiangere il capitano nerazzurro. Luciano Spalletti, per rialzare la Juventus, pensa a qualche novità. Si va verso il ritorno della difesa a tre.
Spazio, poi, all'andata dei playoff di Europa e Conference League disputatisi ieri: colpi esterni del Bologna e della Fiorentina, rispettivamente in casa del Brann (1-0, gol di Santiago Castro) e dello Jagiellonia (3-0, reti di Luca Ranieri, Rolando Mandragora e Roberto Piccoli su calcio di rigore).
