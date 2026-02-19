Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 19 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
Prima pagina Corriere dello Sport: "Il +7 in campionato sul Milan non consola Chivu"
Prima pagina Corriere dello Sport: "Il +7 in campionato sul Milan non consola Chivu"
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 19 febbraio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con il crollo Inter in Champions League. Il Bodo Glimt vince 3-1. Il +7 in campionato sul Milan non consola Chivu. Spalletti non perde Bremer. Prestianni e Vinicius, uno sta mentendo. Bologna attacco con Odgaard. La Viola in Europa con la testa a Pisa. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.
