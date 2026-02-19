"L’apparente migliore notizia, per Allegri espulso senza un apparente motivo è il ritorno al gol dopo una vita, un mese e mezzo secondo calcoli calendario alla mano, di Rafa Leao". Il giornalista Franco Ordine ha commentato il pareggio tra Milan e Como per 1-1. Nel suo pezzo per 'Il Corriere dello Sport' spazio a Leao: "Da Milanello continuano a ripetere: sta meglio, molto meglio Leao. La verità confermata in modo pubblico anche ieri sera è che siamo ancora lontani però dal Leao di cui ha bisogno il Milan per custodire il secondo posto e per continuare nella sua striscia di risultati positivi. Vederlo ieri, specie nei primi 20-30 minuti scattare al rallentatore fa un certo effetto. Senza il miglior Leao anche la corsa alla Champions non ha un esito così scontato".