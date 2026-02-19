Pianeta Milan
MILAN-COMO

Milan-Como 1-1, il giornalista Franco Ordine ha commentato il pareggio casalingo dei rossoneri contro la squadra di Cesc Fabregas. L'estratto da 'Il Corriere dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
"L’apparente migliore notizia, per Allegri espulso senza un apparente motivo è il ritorno al gol dopo una vita, un mese e mezzo secondo calcoli calendario alla mano, di Rafa Leao". Il giornalista Franco Ordine ha commentato il pareggio tra Milan e Como per 1-1. Nel suo pezzo per 'Il Corriere dello Sport' spazio a Leao: "Da Milanello continuano a ripetere: sta meglio, molto meglio Leao. La verità confermata in modo pubblico anche ieri sera è che siamo ancora lontani però dal Leao di cui ha bisogno il Milan per custodire il secondo posto e per continuare nella sua striscia di risultati positivi. Vederlo ieri, specie nei primi 20-30 minuti scattare al rallentatore fa un certo effetto. Senza il miglior Leao anche la corsa alla Champions non ha un esito così scontato".

Milan-Como il parere di Ordine

Poi il parere sull'errore di Maignan: "Il primo infortunio di Mike Maignan in campionato invece di costare lacrime e sangue si è risolto in un pareggio. Stavolta sonnecchia Maignan regalando palla a Nico Paz per un gol facile facile ma non è il caso, nemmeno qui, di disconoscere i meriti del portiere francese che fin qui ha portato in dote più di un punto ai suoi con una striscia di prodezze, una più ammirata e anche invidiata dell’altra. Ma questo significa soltanto che il Milan di questi tempi o è in grado di ottenere il rendimento migliore dallo schieramento dotato di maggior talento oppure può finire in difficoltà anche domenica col Parma o nel viaggio successivo in provincia, a Cremona". 

