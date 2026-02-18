Pianeta Milan
Ordine su Milan-Como: 'Rabiot? A Milanello nessuno con le sue caratteristiche'. 'Rivelazione' su Fofana
Il giornalista Franco Ordine ha parlato della partita di questa sera tra Milan e Como e in particolare dell'assenza pesante di Rabiot. Ecco le sue parole da 'Il Giornale'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

"Sono due le prove più impegnative che attendono stasera il Milan tornato a San Siro dopo le sei trasferte affrontate durante le ultime settimane". Il giornalista Franco Ordine ha parlato di Milan-Como di Serie A nel suo pezzo per 'Il Giornale'. Ecco un estratto interessante: "La prima è il valore del Como che insegue un posto in Europa e strizza l'occhio anche al piazzamento Champions che sarà probabilmente deciso nelle prossime sfide con Milan, Juve, Inter e Roma".

Poi spazio all'assenza di Adrien Rabiot per squalifica: "La seconda prova riguarda il Milan e l'assenza di Adrien Rabiot: senza il francese, infatti, i rossoneri hanno collezionato qualche buco nell'acqua a cominciare dalla sconfitta domestica con la Cremonese per finire ai pareggi con Pisa e Parma. Non c'è nessuno, a Milanello, con le caratteristiche del francese. Quindi si tratterà di inserire un centrocampista con diversa propensione, magari al palleggio. Ricci è uno dei candidati anche perché Fofana, nella serata di Pisa, non ha soddisfatto Allegri".

