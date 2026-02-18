Il giornalista Franco Ordine ha parlato della partita di questa sera tra Milan e Como e in particolare dell'assenza pesante di Rabiot. Ecco le sue parole da 'Il Giornale'

"Sono due le prove più impegnative che attendono stasera il Milan tornato a San Siro dopo le sei trasferte affrontate durante le ultime settimane". Il giornalista Franco Ordine ha parlato di Milan-Como di Serie A nel suo pezzo per 'Il Giornale'. Ecco un estratto interessante: "La prima è il valore del Como che insegue un posto in Europa e strizza l'occhio anche al piazzamento Champions che sarà probabilmente deciso nelle prossime sfide con Milan, Juve, Inter e Roma".