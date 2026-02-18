Prima pagina Tuttosport: “I veleni distraggono il Milan. Testa solo a noi”

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 18 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
EDICOLA
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con il crollo della Juventus in Champions League contro il Galatasaray. Flop anche per l'Atalanta. "I veleni distraggono il Milan. Testa solo a noi". Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
