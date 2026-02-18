PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: “I veleni distraggono il Milan. Testa solo a noi”

Prima pagina Tuttosport: 'I veleni distraggono il Milan. Testa solo a noi'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 18 febbraio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 18 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con il crollo della Juventus in Champions League contro il Galatasaray. Flop anche per l'Atalanta. "I veleni distraggono il Milan. Testa solo a noi". Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.

 

