Prima pagina Corriere dello Sport, Allegri: “Vietato sbagliare”

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con il crollo della Juventus in Champions League contro il Galatasaray. Bastoni cala l'asso. Allegri: "Vietato sbagliare". Rrahamani due mesi di stop. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.
