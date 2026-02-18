PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport, Allegri: “Vietato sbagliare”

Prima pagina Corriere dello Sport, Allegri: "Vietato sbagliare"

Prima pagina Corriere dello Sport, Allegri: 'Vietato sbagliare'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 18 febbraio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 18 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con il crollo della Juventus in Champions League contro il Galatasaray. Bastoni cala l'asso. Allegri: "Vietato sbagliare". Rrahamani due mesi di stop. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.

 

