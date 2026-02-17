Sebastiano Vernazza, giornalista sportivo, ha parlato della corsa Scudetto tra l'Inter di Cristian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri (escluso il Napoli di Antonio Conte) in un editoriale pubblicato su 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola
Sebastiano Vernazza, giornalista sportivo de 'La Gazzetta dello Sport', in un editoriale pubblicato sulla 'rosea' oggi in edicola ha, di fatto, tolto il Napoli (50 punti in classifica dopo 25 giornate di Serie A) dalla corsa Scudetto con Milan (53 punti, ma una gara in meno) e Inter (61). "La corsa per il titolo è diventata una questione privata tra Inter e Milan", ha sostenuto Vernazza nel suo articolo anche se, logicamente, bisognerà vedere se il Diavolo di Massimiliano Allegri, domani sera, batterà il Como a 'San Siro' nel recupero, riducendo ulteriormente il disavanzo dalla vetta. E poi, ovviamente, capire con quanto distacco i rossoneri arriveranno al derby del secondo weekend di marzo.
Scudetto, o Inter o Milan. Per Vernazza, il Diavolo ci punta "più di quanto lasci trasparire"
—
"Il fattore calendario potrebbe pesare", ha spiegato Vernazza. E già, perché l'Inter avrà Serie A, Champions League e Coppa Italia sulla strada verso il finale di stagione, con le partite di campionato e in coppa sulla strada verso il derby. Quindi, i nerazzurri giocheranno due partite in più rispetto al Milan di Allegri. Per il giornalista del quotidiano sportivo nazionale, è presumibile che l'Inter - in cui finora il tecnico Cristian Chivu è stato bravo nelle rotazioni ed a contenere gli infortuni muscolari - si focalizzerà sulla vittoria dello Scudetto. Al punto che già domani sera, in Norvegia contro il Bodø/Glimt per l'andata dei playoff di Champions, potrebbe affidarsi al turnover.