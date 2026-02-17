Sebastiano Vernazza, giornalista sportivo de 'La Gazzetta dello Sport', in un editoriale pubblicato sulla 'rosea' oggi in edicola ha, di fatto, tolto il Napoli ( 50 punti in classifica dopo 25 giornate di Serie A ) dalla corsa Scudetto con Milan ( 53 punti , ma una gara in meno) e Inter ( 61 ). "La corsa per il titolo è diventata una questione privata tra Inter e Milan", ha sostenuto Vernazza nel suo articolo anche se, logicamente, bisognerà vedere se il Diavolo di Massimiliano Allegri , domani sera, batterà il Como a 'San Siro' nel recupero, riducendo ulteriormente il disavanzo dalla vetta. E poi, ovviamente, capire con quanto distacco i rossoneri arriveranno al derby del secondo weekend di marzo.

Scudetto, o Inter o Milan. Per Vernazza, il Diavolo ci punta "più di quanto lasci trasparire"

"Il fattore calendario potrebbe pesare", ha spiegato Vernazza. E già, perché l'Inter avrà Serie A, Champions League e Coppa Italia sulla strada verso il finale di stagione, con le partite di campionato e in coppa sulla strada verso il derby. Quindi, i nerazzurri giocheranno due partite in più rispetto al Milan di Allegri. Per il giornalista del quotidiano sportivo nazionale, è presumibile che l'Inter - in cui finora il tecnico Cristian Chivu è stato bravo nelle rotazioni ed a contenere gli infortuni muscolari - si focalizzerà sulla vittoria dello Scudetto. Al punto che già domani sera, in Norvegia contro il Bodø/Glimt per l'andata dei playoff di Champions, potrebbe affidarsi al turnover.