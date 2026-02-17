Domani sera, a 'San Siro', si disputerà Milan-Como , recupero della 24^ giornata di Serie A e 'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come, a poco più di un mese di distanza, si ritrovino contro il 'risultatista' Massimiliano Allegri contro il 'giochista' Cesc Fàbregas . Il 15 gennaio , in riva al Lario , il Como andò in vantaggio subito con un colpo di testa di Marc-Oliver Kempf . Poi, a cavallo tra il primo e il secondo tempo, pareggio del Milan con il calcio di rigore trasformato da Christopher Nkunku e vantaggio rossonero con Adrien Rabiot . Nel finale, secondo gol personale per il francese. Che, domani, purtroppo per il Diavolo, sarà squalificato.

Milan-Como è anche una sfida nella sfida tra Allegri e Fàbregas

La partita di andata tra Como e Milan, tra Fàbregas e Allegri si contraddistinse per il dominio dei primi nel possesso palla, nel gioco e nei tiri in porta. Ma con la vittoria dei secondi, bravi a non barcollare troppo nei momenti di sofferenza e cinici sotto porta. In palio, domani sera a 'San Siro', per i due non ci sarà però soltanto un'idea di calcio da difendere, ma, come evidenziato dal quotidiano torinese, anche e soprattutto un obiettivo da perseguire. Il Milan, vincendo, tornerebbe a - 5 dall'Inter, riaprendo la lotta Scudetto con un derby tutto da giocare e prendendo ben 10 punti di vantaggio sulla Juventus, attualmente quinta in classifica. Il Como, invece, avrebbe la chance di superare l'Atalanta, di tornare dunque al sesto posto in graduatoria e a - 3 dal quarto posto.