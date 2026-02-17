Ma il Milan può davvero recuperare terreno sull'Inter? Per la 'rosea', nonostante le smentite di facciata, il Milan di Allegri allo Scudetto continua a credere. Per vari motivi. Innanzitutto, Inter-Juventus ha dimostrato come i nerazzurri abbiano evidenti difficoltà nei big match. E nel weekend dell' 8 marzo , il Milan avrà la possibilità, nel Derby di Milano che giocherà in un 'San Siro' per la maggior parte rossonero, di dare un ulteriore colpo al vantaggio punti nerazzurro. Poi bisogna considerare anche gli impegni in calendario: il Milan giocherà una volta a settimana, l'Inter no.

Oltre a sperare in qualche (necessario) passo falso della battistrada, il Milan ha anche in casa sua dei motivi per guardare al futuro con fiducia. A Pisa, per esempio, i rossoneri sono finalmente riusciti a battere una neo-promossa in questa stagione. E lo ha fatto con Rafael Leão e Christian Pulisic in campo per pochi minuti. Il ritorno in campo della coppia d'attacco titolare in ottime condizioni di forma nelle prossime partite sarà una ragione in più per sorridere. Finora, infatti, il Milan si è innalzato fino a dove si trova con i due a meno di mezzo servizio. Il potenziale inespresso c'è, eccome.