Inter 61 punti, Milan 53 (ma con una partita in meno, quella da recuperare domani sera contro il Como a 'San Siro'): i rossoneri di Massimiliano Allegri sperano ancora di poter vincere lo Scudetto in rimonta. Ecco perché lo ritengono possibile
L'Inter di Cristian Chivu è prima in classifica, in Serie A, con 61 punti dopo 25 giornate; segue, con 53, il Milan di Massimiliano Allegri, che, però, ha una partita in meno, il recupero di 'San Siro' contro il Como in programma domani sera alle ore 20:45: per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, sono i rossoneri gli unici antagonisti dei nerazzurri nella strada che porta allo Scudetto.

Nel caso in cui il Milan battesse il Como di Cesc Fàbregas, tornerebbe a 5 punti di distanza dalla vetta, con un bel vantaggio sul Napoli (6 punti), sulla Roma (9) e sulla Juventus (10), che, attualmente, occupa la quinta posizione nella graduatoria del campionato. Tre punti in Milan-Como vorrebbero dire, per il Diavolo di Allegri, di fatto quasi blindare un posto nella prossima edizione della Champions League e continuare ad accarezzare il sogno tricolore.

Ma il Milan può davvero recuperare terreno sull'Inter? Per la 'rosea', nonostante le smentite di facciata, il Milan di Allegri allo Scudetto continua a credere. Per vari motivi. Innanzitutto, Inter-Juventus ha dimostrato come i nerazzurri abbiano evidenti difficoltà nei big match. E nel weekend dell'8 marzo, il Milan avrà la possibilità, nel Derby di Milano che giocherà in un 'San Siro' per la maggior parte rossonero, di dare un ulteriore colpo al vantaggio punti nerazzurro. Poi bisogna considerare anche gli impegni in calendario: il Milan giocherà una volta a settimana, l'Inter no.

Mentre i rossoneri, da qui al derby, disputeranno solo 3 partite, i nerazzurri arriveranno a 5 con i playoff di Champions League, andata e ritorno, contro i norvergesi del Bodø/Glimt. Se, poi, la squadra di Chivu andasse avanti in Europa, giocherebbe praticamente sempre due volte a settimana. Mentre i rossoneri di Allegri potranno concentrare le proprie forze unicamente sulla corsa Scudetto. Un vantaggio che, già nel 2025, favorì il Napoli di Antonio Conte sull'Inter di Simone Inzaghi.

Oltre a sperare in qualche (necessario) passo falso della battistrada, il Milan ha anche in casa sua dei motivi per guardare al futuro con fiducia. A Pisa, per esempio, i rossoneri sono finalmente riusciti a battere una neo-promossa in questa stagione. E lo ha fatto con Rafael Leão e Christian Pulisic in campo per pochi minuti. Il ritorno in campo della coppia d'attacco titolare in ottime condizioni di forma nelle prossime partite sarà una ragione in più per sorridere. Finora, infatti, il Milan si è innalzato fino a dove si trova con i due a meno di mezzo servizio. Il potenziale inespresso c'è, eccome.

