'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, dopo aver fatto visita due giorni fa a dirigenza, squadra e staff tecnico, ieri Gerry Cardinale - managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan dal 2022 - si sia presentato per la prima volta negli uffici della Lega Calcio .

Milan, ieri Cardinale in Lega Calcio

Cardinale è arrivato quando erano stati già dibattuti i temi all'Ordine del Giorno. Per il patron del Milan, ha riferito la 'rosea', è stata comunque l'occasione per conoscere i vertici istituzionali e per incontrare i colleghi proprietari degli altri club della massima serie. Mezzora di visita per Cardinale, accompagnato dal Presidente Paolo Scaroni. Ha salutato Claudio Lotito (Presidente Lazio), Giovanni Carnevali (amministratore delegato Sassuolo), Giorgio Chiellini (dirigente Juventus) e incontrato Giuseppe Marotta (Presidente Inter).