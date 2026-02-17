Con quest'ultimo, ha sottolineato il quotidiano sportivo nazionale, i rapporti sono datati. Motivati anche dalla realizzazione - presto - del nuovo stadio, condiviso, per Milan e Inter in zona San Siro. A proposito di San Siro: Cardinale manca sugli spalti a vedere una partita del suo Milan da molto tempo (Milan-Venezia 4-0 del 14 settembre 2024 l'ultima volta), ma starebbe pensando di tornare a breve giro di posta. E per un appuntamento di vertice.
Il proprietario del club di Via Aldo Rossi non sarà presente, domani sera, allo stadio per Milan-Como (a quell'ora sarà già ripartito per gli Stati Uniti d'America. Difficilmente tornerà per Milan-Parma del weekend. Attenzione, però, al derby di Milano contro l'Inter, previsto per il secondo weekend di marzo, dove il suo Diavolo potrebbe giocarsi le chance di avvicinamento alla vetta. Una volta Cardinale era un talismano per i rossoneri. Chissà, potrebbe dare ulteriore slancio.
