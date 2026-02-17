Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, per Cardinale ieri il debutto in Lega. Ecco quando potrebbe tornare a ‘San Siro’

ULTIME MILAN NEWS

Milan, per Cardinale ieri il debutto in Lega. Ecco quando potrebbe tornare a ‘San Siro’

Milan, per Cardinale ieri il debutto in Lega. Ecco quando potrebbe tornare a 'San Siro'
Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan dal 2022, è stato accolto ieri per la prima volta negli uffici della Lega Calcio. Il patron rossonero medita di tornare anche a 'San Siro' per un appuntamento di vertice
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, dopo aver fatto visita due giorni fa a dirigenza, squadra e staff tecnico, ieri Gerry Cardinale - managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan dal 2022 - si sia presentato per la prima volta negli uffici della Lega Calcio.

Milan, ieri Cardinale in Lega Calcio

—  

Cardinale è arrivato quando erano stati già dibattuti i temi all'Ordine del Giorno. Per il patron del Milan, ha riferito la 'rosea', è stata comunque l'occasione per conoscere i vertici istituzionali e per incontrare i colleghi proprietari degli altri club della massima serie. Mezzora di visita per Cardinale, accompagnato dal Presidente Paolo Scaroni. Ha salutato Claudio Lotito (Presidente Lazio), Giovanni Carnevali (amministratore delegato Sassuolo), Giorgio Chiellini (dirigente Juventus) e incontrato Giuseppe Marotta (Presidente Inter).

LEGGI ANCHE

Con quest'ultimo, ha sottolineato il quotidiano sportivo nazionale, i rapporti sono datati. Motivati anche dalla realizzazione - presto - del nuovo stadio, condiviso, per Milan e Inter in zona San Siro. A proposito di San Siro: Cardinale manca sugli spalti a vedere una partita del suo Milan da molto tempo (Milan-Venezia 4-0 del 14 settembre 2024 l'ultima volta), ma starebbe pensando di tornare a breve giro di posta. E per un appuntamento di vertice.

LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan lancia la sfida per il giovane talento della Bundesliga >>>

Il proprietario del club di Via Aldo Rossi non sarà presente, domani sera, allo stadio per Milan-Como (a quell'ora sarà già ripartito per gli Stati Uniti d'America. Difficilmente tornerà per Milan-Parma del weekend. Attenzione, però, al derby di Milano contro l'Inter, previsto per il secondo weekend di marzo, dove il suo Diavolo potrebbe giocarsi le chance di avvicinamento alla vetta. Una volta Cardinale era un talismano per i rossoneri. Chissà, potrebbe dare ulteriore slancio.

Leggi anche
Milan, Allegri ritrova Saelemaekers: contro il Como ci sarà. Anche se c’è un dubbio
Prima pagina Tuttosport: “Spareggi Champions: Juventus a Istanbul con McKennie...

© RIPRODUZIONE RISERVATA