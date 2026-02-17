Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: 'Spareggi Champions: Juventus a Istanbul con McKennie centravanti'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 17 febbraio 2026. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 17 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, introduce i temi principali di Galatasaray-Juventus, partita di andata dei playoff della Champions League 2025-2026 in programma alle ore 18:45 a İstanbul (Turchia). Nella fila dei bianconeri di Luciano Spalletti sarà assente per infortunio Jonathan David, quindi, in casa dei giallorossi di Victor Osimhen, sarà Weston McKennie il centravanti - improvvisato ma non troppo - della compagine bianconera.

Sul quotidiano torinese, poi, spunta un editoriale di commento alle parole di Giuseppe Marotta, Presidente dell'Inter, rilasciate ieri in conferenza stampa negli uffici della Lega Serie A. Il dirigente nerazzurro, per 'giustificare' il furto in Inter-Juventus di sabato sera, ha tirato fuori un episodio del 2021, quando una simulazione di Juan Cuadrado su Ivan Perišić in area di rigore permise ai bianconeri di vincere e di andare in Champions.

A proposito di UCL, stasera, alle ore 21:00, altra sfida dei playoff molto interessante è quella tra Borussia Dortmund e Atalanta, con la squadra di Raffaele Palladino che si presenterà senza paura al cospetto dei tifosi del 'Muro Giallo'. Spazio, poi, allo sprofondo del Torino. Contestazione dei tifosi, il flop dell'allenatore Marco Baroni e lo spettro della Serie B dietro l'angolo. Il Presidente Urbano Cairo, ora, è davvero alle corde.

