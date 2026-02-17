Sul quotidiano torinese, poi, spunta un editoriale di commento alle parole di Giuseppe Marotta , Presidente dell' Inter , rilasciate ieri in conferenza stampa negli uffici della Lega Serie A . Il dirigente nerazzurro, per 'giustificare' il furto in Inter-Juventus di sabato sera, ha tirato fuori un episodio del 2021 , quando una simulazione di Juan Cuadrado su Ivan Perišić in area di rigore permise ai bianconeri di vincere e di andare in Champions.

A proposito di UCL, stasera, alle ore 21:00, altra sfida dei playoff molto interessante è quella tra Borussia Dortmund e Atalanta, con la squadra di Raffaele Palladino che si presenterà senza paura al cospetto dei tifosi del 'Muro Giallo'. Spazio, poi, allo sprofondo del Torino. Contestazione dei tifosi, il flop dell'allenatore Marco Baroni e lo spettro della Serie B dietro l'angolo. Il Presidente Urbano Cairo, ora, è davvero alle corde.