Spazio anche al Milan, che, nella classifica del campionato di Serie A, è al secondo posto, con 53 punti, a - 8 dall'Inter, ma con una partita in meno. Il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri, crede ancora alla possibilità di vincere lo Scudetto: nel caso in cui domani, a 'San Siro', il Diavolo battesse il Como, tornerebbe a - 5. Poi, con ancora tante partite a disposizione e la carta derby in mano, tutto, per il Milan, potrebbe essere ancora possibile. Staremo a vedere.