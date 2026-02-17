Pianeta Milan
Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Scudetto, il Milan non molla. Allegri ci crede"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 17 febbraio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 17 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica gran parte della sua prima pagina agli strascichi polemici di Inter-Juventus. Ieri, infatti, hanno parlato del caso Pierre Kalulu - Alessandro Bastoni il tecnico bianconero Luciano Spalletti e il Presidente nerazzurro Giuseppe Marotta. La 'rosea' prova a chiudere le polemiche ricordando come già in giornata torni la Champions League con i playoff: alle ore 18:45 si disputerà Galatasaray-Juventus; domani alle ore 21:00 poi Bodø/Glimt-Inter.

Spazio anche al Milan, che, nella classifica del campionato di Serie A, è al secondo posto, con 53 punti, a - 8 dall'Inter, ma con una partita in meno. Il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri, crede ancora alla possibilità di vincere lo Scudetto: nel caso in cui domani, a 'San Siro', il Diavolo battesse il Como, tornerebbe a - 5. Poi, con ancora tante partite a disposizione e la carta derby in mano, tutto, per il Milan, potrebbe essere ancora possibile. Staremo a vedere.

