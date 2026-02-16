Pianeta Milan
Fabio Capello, ex giocatore ed ex allenatore rossonero, su 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ha parlato brevemente della lotta Scudetto in Serie A tra l'Inter di Cristian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri. Ecco cosa ha scritto
Sabato sera, a 'San Siro', l'Inter di Cristian Chivu ha battuto, per 3-2 con un gol di Piotr Zieliński al 90', la Juventus di Luciano Spalletti. Lo ha fatto, però, al termine di un match clamorosamente falsato dall'errore dell'arbitro Federico La Penna che, sul punteggio di 1-1 nel finale di primo tempo, con Pierre Kalulu e Alessandro Bastoni entrambi ammoniti, ha punito con il secondo cartellino giallo (e quindi con l'espulsione) il primo anziché il secondo, reo di una simulazione palese ed evidente.

Con questo successo, l'Inter ha toccato quota 61 punti in Serie A, conservando il + 8 sul Milan di Massimiliano Allegri, fermo a quota 53, ma con una partita in meno, ovvero il recupero di dopodomani sera a 'San Siro' contro il Como di Cesc Fàbregas. Della lotta Scudetto tra le due compagini meneghine ha scritto, in un articolo pubblicato per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, l'ex giocatore e allenatore rossonero Fabio Capello.

"Uscendo dalla questione arbitrale, resta il risultato, che premia l’Inter capolista. Gli otto punti di vantaggio sul Milan possono sembrare un vantaggio rassicurante, ma le difficoltà mostrate ancora una volta in uno scontro diretto lasciano qualche punto interrogativo e soprattutto la speranza di rimonta ad Allegri", ha sottolineato Capello.

"L’Inter ha sofferto il palleggio e l’intraprendenza della Juve in parità numerica, ma anche in undici contro dieci non è stata brillantissima. C’è ora da vedere se il successo per 3-2 sbloccherà psicologicamente la squadra di Chivu nei cosiddetti big match oppure se resteranno le difficoltà di tutto il campionato". E nel secondo weekend di marzo, a 'San Siro', è in programma il derby di Milano.

