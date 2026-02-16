Fabio Capello, ex giocatore ed ex allenatore rossonero, su 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ha parlato brevemente della lotta Scudetto in Serie A tra l'Inter di Cristian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri. Ecco cosa ha scritto

Daniele Triolo Redattore 16 febbraio 2026 (modifica il 16 febbraio 2026 | 15:44)

Sabato sera, a 'San Siro', l'Inter di Cristian Chivu ha battuto, per 3-2 con un gol di Piotr Zieliński al 90', la Juventus di Luciano Spalletti. Lo ha fatto, però, al termine di un match clamorosamente falsato dall'errore dell'arbitro Federico La Penna che, sul punteggio di 1-1 nel finale di primo tempo, con Pierre Kalulu e Alessandro Bastoni entrambi ammoniti, ha punito con il secondo cartellino giallo (e quindi con l'espulsione) il primo anziché il secondo, reo di una simulazione palese ed evidente.