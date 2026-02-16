"Uscendo dalla questione arbitrale, resta il risultato, che premia l’Inter capolista. Gli otto punti di vantaggio sul Milan possono sembrare un vantaggio rassicurante, ma le difficoltà mostrate ancora una volta in uno scontro diretto lasciano qualche punto interrogativo e soprattutto la speranza di rimonta ad Allegri", ha sottolineato Capello.
"L’Inter ha sofferto il palleggio e l’intraprendenza della Juve in parità numerica, ma anche in undici contro dieci non è stata brillantissima. C’è ora da vedere se il successo per 3-2 sbloccherà psicologicamente la squadra di Chivu nei cosiddetti big match oppure se resteranno le difficoltà di tutto il campionato". E nel secondo weekend di marzo, a 'San Siro', è in programma il derby di Milano.
