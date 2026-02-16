Anche perché, la precisione del quotidiano romano, in questa stagione non si tratta della prima volta che gli arbitraggi indirizzano i risultati e i percorsi in campionato. Il 'CorSport' ha portato, poi, alcuni esempi di errori arbitrali piuttosto recenti che al Milan non sono andati giù. Come il cartellino rosso rifilato ad Adrien Rabiot nel finale di Pisa-Milan. Prima un cartellino giallo per un fallo leggero su un avversario. Quindi, l'immediato secondo giallo per proteste per una gestualità non sembrata poi così pesante quando, in giro, su altri campi, quando in campo ci sono altre squadre, si assiste a ben di peggio.
Ma anche sul finire del 2025, in Milan-Sassuolo 2-2, al Diavolo venne annullato il momentaneo 3-1, siglato da Christian Pulisic, per un presunto fallo - diciamo pure inesistente - di Ruben Loftus-Cheek su un avversario nel momento della sponda. Due punti persi per il Diavolo in un corsa al vertice che, magari, oggi sarebbe potuta essere diversa.
