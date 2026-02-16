Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, filtra malumore dal Milan per come è stata condizionata sabato sera Inter-Juventus a 'San Siro', con l'espulsione dell'ex rossonero Pierre Kalulu e non dell'interista Alessandro Bastoni. Le news

Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il clamoroso strascico polemico di Inter-Juventus , partita vinta dai nerazzurri per 3-2 al 90' ma evidentemente falsata dall' espulsione , per doppia ammonizione inesistente , dell'ex rossonero Pierre Kalulu (oggi alla Juve) anziché dell'interista Alessandro Bastoni per simulazione , ha - seppur indirettamente - coinvolto anche il Milan . Il quale, sabato sera, era logicamente spettatore molto interessato di quanto accadeva a 'San Siro'.

Inter-Juventus, il malumore del Milan per il caso Kalulu - Bastoni

Forte dei tre punti conquistati a Pisa, infatti, il Milan avrebbe sia potuto guadagnare punti sulla Juventus, rivale per la qualificazione in Champions League sia accorciare sull'Inter capolista, per coltivare ancora speranze di Scudetto. Alla fine, il gap si è ampliato con i bianconeri, sconfitti nel finale dal tiro da fuori area di Piotr Zieliński. Ma, per il 'CorSport', dagli ambienti milanisti, filtra malumore per la gestione - a livello arbitrale - di una partita così importante e decisiva anche per tutti gli altri club della Serie A coinvolti.