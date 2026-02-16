Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani, sportivi e non, in edicola nella mattina di oggi, lunedì 16 febbraio 2026. Non potrebbe essere altrimenti, visto che il Diavolo sta vivendo un momento particolarmente caldo, tra campo e mercato, in questo periodo della stagione. D'altronde, Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, aveva auspicato di "voler arrivare a marzo nelle migliori condizioni di classifica" e la sua squadra sta facendo di tutto per accontentarlo. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA