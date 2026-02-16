Pianeta Milan
Milan, gli amici Galliani e Allegri a cena insieme. Tra passato e futuro?

Adriano Galliani, storico ex dirigente del Milan per oltre trent'anni e Massimiliano Allegri, attuale allenatore rossonero e tecnico del Diavolo anche dal 2010 al 2014, insieme a cena a 'San Valentino' in zona Brera. Un appuntamento tra amici
'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come, la sera di San Valentino, Adriano Galliani - storico dirigente del Milan per oltre 30 anni - e Massimiliano Allegri - attuale allenatore dei rossoneri e tecnico del Diavolo anche tra il 2010 e il 2014 - siano andati a cena insieme in uno dei loro ristoranti preferiti, 'Il Kaimano' in zona Brera, a Milano.

Galliani e Allegri, che hanno vinto con il Milan già uno Scudetto e una Supercoppa Italiana proprio nel primo periodo del livornese in rossonero, vantano tuttora uno splendido rapporto d'amicizia e, pertanto, hanno visto insieme Inter-Juventus al ristorante durante un bel momento conviviale.

La giusta occasione, per 'Tuttosport', per fare un salto nel passato tra ricordi e comuni successi nel Milan. "Chissà che il feeling speciale tra Allegri e Galliani non possa anche riaprire le porte di 'Casa Milan' a uno dei dirigenti più abili e vincenti della storia del calcio italiano. Un figura che farebbe ancora comodo a tanti", si è interrogato il quotidiano torinese.

Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, ci aveva seriamente pensato la scorsa estate, al punto da incontrare Galliani a Saint-Tropez. Poi, però, non se n'è fatto più nulla e la soluzione, per quanto affascinante, al momento sembra aver perso consistenza. Nella vita, però, mai dire mai.

