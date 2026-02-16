Milan, gli amici Galliani e Allegri a cena insieme. Tra passato e futuro?

Adriano Galliani, storico ex dirigente del Milan per oltre trent'anni e Massimiliano Allegri, attuale allenatore rossonero e tecnico del Diavolo anche dal 2010 al 2014, insieme a cena a 'San Valentino' in zona Brera. Un appuntamento tra amici

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come, la sera di San Valentino, Adriano Galliani - storico dirigente del Milan per oltre 30 anni - e Massimiliano Allegri - attuale allenatore dei rossoneri e tecnico del Diavolo anche tra il 2010 e il 2014 - siano andati a cena insieme in uno dei loro ristoranti preferiti, 'Il Kaimano' in zona Brera, a Milano.