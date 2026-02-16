Milan, gli amici Galliani e Allegri a cena insieme. Tra passato e futuro?

La giusta occasione, per 'Tuttosport', per fare un salto nel passato tra ricordi e comuni successi nel Milan. "Chissà che il feeling speciale tra Allegri e Galliani non possa anche riaprire le porte di 'Casa Milan' a uno dei dirigenti più abili e vincenti della storia del calcio italiano. Un figura che farebbe ancora comodo a tanti", si è interrogato il quotidiano torinese.
Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, ci aveva seriamente pensato la scorsa estate, al punto da incontrare Galliani a Saint-Tropez. Poi, però, non se n'è fatto più nulla e la soluzione, per quanto affascinante, al momento sembra aver perso consistenza. Nella vita, però, mai dire mai.
